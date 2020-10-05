李長庚：若有條件開放素地開發 壽險資金一定回來

全球央行紛紛實施無限QE（量化寬鬆），低利率助漲通膨與房地產熱度，市場擔心壽險公司資金回流台灣不動產會有推波助瀾的作用，國泰金控（2882）總經理李長庚今（5）日表示，擔心壽險公司炒作不動產是台灣人的另一個大誤解，他說「只買半年後就賣出，再買進來再賣出，買來買去那才叫炒作」。壽險公司資金是長期投資不會炒作房地產，他建議政府拿掉壽險投資不動產最低收益率限制，有條件開放並引導壽險資金開發商業不動產，他說「只要開放素地開發，壽險資金一定會回來」。

李長庚說，其實保險業最適合投資不動產，因為壽險資金講求長期投資，若規定保險公司投資不動產，從素地開發進來，15年內不能賣，就沒有炒作的問題，壽險資金若能參與台灣整體都市規畫與更新，可以創造完全新的市貌，更美麗的天際線，改變周遭環境變得更健康。他舉例國壽2011年投資台中七期「市81」BOT案（今台中瑞典家居賣場IKEA現址），原本是個老舊髒亂的市場，國壽與IKEA共組投資團隊斥資18幾億元重新發開後變成完全嶄新的市場，周邊的商家也紛紛自動整修他們店的門面外觀，創造完全不同的市容、新的就業機會與增加國家稅收。桃園國泰置地廣場引進日本Xpark水生公園也是一樣，從素地設計開發開始。

李長庚說，若能善用壽險本質，引導壽險資金做商業的長期開發，對台灣環境、資本市場就能產生長期、重大且正面的影響。因此他說舉雙手雙腳贊成應該把壽險業最低收益率的門檻拿掉，讓它好好去開發台灣商業不動產，對台灣壽險產生正面影響。這筆錢不是壽險公司的錢，若善用保戶的錢，對台灣國土規畫、更新市容、創造就業機會與稅收，產生正面影響，為何不用這樣去思考，回歸投資本質，就會找到很多新的發展機會與商機。

過去有一些保險業壞學生壽險公司拿保戶資金去屯地炒作房地產蓋豪宅，李長庚說，那政府應該去嚴懲那些公司，而不是限制壽險公司不能開發素地，目前政府只准許壽險公司投資一些BOT開發案。市場擔心壽險資金回流更助漲高房價，李長庚說，高房價是供給問題，剛性需求（自住）一直在那邊，若政府讓建設公司去做都市更新，增加土地供給，保險業做商業設施，將來老百姓有更多房子可以買、更多公共設施可以用，不是很好的結果嗎？

國外政府比較少用限制目的與時間或用收益率來限制壽險公司持有不動產，但是像美國資本市場夠大，而且只要投資Reits（不動產證券化商品）即可，不用直接去投資不動產。他說壽險公司需要有具固定收益的長期投資標的，資金在海外也是不得已的結果，若政府願意開放素地開發，他說「壽險業資金一定會回來」。