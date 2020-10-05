10月到7-ELEVEN刷這張卡 消費滿額現抵100元
因應疫情民眾改變購物習慣，進而催化無現金交易模式，各家銀行為鼓勵客戶改用信用卡、行動支付等非接觸式支付，紛紛推出優惠活動。聯邦銀行（2838）宣布，聯邦銀信用卡本月正式開通刷入7-ELEVEN，同時推出「刷卡滿額現折100元」活動，相當於最高打八折優惠。
聯邦銀行為提供卡友優質消費體驗，推出開刷大方送，即日起至11月1日止，持聯邦卡於7-ELEVEN實體門市刷卡消費，單筆滿500元現折100元，活動不需登錄，限量1萬名，適用信用卡刷卡，以及信用卡綁行動支付的交易，比方刷Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Hami Pay NFC感應支付、Garmin Pay及Fitbit Pay，連結聯邦卡，都適用，但每張卡限一次優惠，要享受就要快。
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