康友喊提告 證交所駁斥不實指控

康友-KY（6452）今天記者會控訴臺灣證券交易所過去對康友進行實地查核，指出財報應無大礙，導致大股東進場投資卻蒙受損失，證交所晚間公告嚴正駁斥康友不實指控，強調對康友監理均在第一時間依法執行，倘若查核發現缺失依法公告外，並未對外公布結果，也從未幫康友財報背書，一切依法辦理。

證交所表示，對康友在內的第一上市公司監理，全數依據「外國發行人第一上市後管理作業辦法」執行作業。倘若第一上市公司發生重大事件，證交所認為有跨境查核之必要，將要求第一上市公司委任外部專家執行專案查核，替代證交所派員實地查核。康友案之處置，一律依相關規定辦理。

證交所列舉，107年康友股價暴跌時，證交所為使投資人了解康友財務狀況，即刻要求康友就其董事長之投資公司減持股票召開重大訊息記者會說明。後107年10月下旬，康友多次符合公布「注意有價證券資訊標準」，證交所要求康友公布最近期財務資訊，並要求針對媒體報導及董事長與投資公司於國內銀行借款設質股票，經銀行斷頭賣出之情形，以及與債權銀行協商追加擔保品等事宜發布重大訊息對外說明。

另107年10月間，康友股價大幅下跌，證交所掌握康友簽證會計師將赴康友大陸子公司進行107年第3季財報期後事項查核，即刻協調派員隨同了解會計師查核狀況。

證交所並赴康友印尼子公司，了解該子公司建廠情形。但證交所從未如發言人所言，對康友財務進行背書。

證交所駁斥，康友今日記者會提及證交所107年11月實地查核恐有疏失，及參訪印尼帝斯係對康友背書，全非事實，嚴正回應康友對證交所的不實指控。

證交所也強調，執行財報實審監理作業，若發現缺失必然依規定處置公告，並未對外公開查核結果。康友案之相關處置，一切依規定辦理。