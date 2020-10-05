少了壽險幫央行擋子彈 台商資金回流加深台幣升值力道

新台幣今年大幅升值，新台幣兌美元今（5）日再度逼近29元大關，跟壽險業減少海外投資恐怕不無關聯？國泰金（2882）總經理李長庚今（5）日在世界投資周論壇上表示，台商資金大舉回流，壽險公司海外投資受管制，讓壽險業無法再像往年一樣，「替央行擋子彈」。此外，被問到對新台幣後市看法，他預測台幣恐怕還有升值壓力，短期仍是往上走。

李長庚表示，以往壽險業匯出海外投資資金，抵消外資匯入，等於是替央行擋子彈，但現在壽險業放緩國外投資，今年台商資金匯回，就沒有了強力援兵擋子彈，新台幣升值壓力就會比往年大。壽險業海外投資速度明顯放緩，據金管會統計，截至8月底壽險海外投資餘額達新台幣18兆4,763億元，占壽險可運用資金比率亦從去年68％以上，降到66％，相較2019年底只增加8,766億元，創下至少近五年來同期增加最少的一年。

李長庚也預估，短期內新台幣仍有點升值的壓力。他說，央行雖然非常努力穩定匯率，但美國也一直在抓匯率操縱國，新台幣強勢升值時，出口商壓力非較大，所以央行也希望提供相對穩定的匯率，不過短期看來，新台幣匯率仍是往上走。

他也提及，短期台幣升破29元大關，壽險業若未避險一定會有匯兌損失，但他澄清強調，壽險業海外投資將近20兆元，匯兌成本部份是費用而不是損失科目，並非等號，因此實際損失金額要比外界報導小很多，而且若把時間拉長來看，新台幣仍在一定中位數上下變動是很正常，中性回歸後其實沒那麼大。而且他提到壽險業就算策略想把海外錢匯回來，也不是想改就能做，如資金匯出需要向央行有申請過NDF（無本金交割遠期外匯）、SWAP（換匯交易）才能准許匯回，因此亦有一定空間上的限制。