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央行副總裁：房價上漲前應超前部署

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行將動用選擇性信用管制抑制房價嗎？央行副總裁、台大經濟系教授陳南光近日撰文指出，「央行應在房價上漲預期形成前超前部署」，因為未來房價持續上漲的預期一旦確立，任何總體審慎政策工具恐皆難以撼動房價飆漲的趨勢。過去香港以及最近南韓的例子均是殷鑑。

陳南光近日為台灣銀行家雜誌撰寫兩篇專刊，主題為「景氣循環與金融穩定之鑰-超前部署總體審慎政策工具」與「房價循環與央行政策之應對-房價持續上漲，可能損害長期經濟成長」，詳細闡述他對房市的看法。

陳南光認為，央行總體審慎政策應在房價上漲預期形成前就必須超前部署，以防範金融循環的中期風險，因為未來房價持續上漲的預期一旦確立，任何總體審慎政策工具恐皆難以撼動房價飆漲的趨勢，過去香港以及最近南韓的例子均是殷鑑。

陳南光表示，全球金融危機後，主要國家央行量化寬鬆政策的外溢效應，會使得小型開放經濟體信用擴張與資產價格暴漲，然而，小型開放經濟面對主要國家央行量化寬鬆政策與全球性的景氣下滑，多數採取更寬鬆的貨幣政策來因應，只是國內低利率與信用擴張又會進一步助長資產價格上升。在如此的國內外經濟金融環境交互作用下，台灣等小型開放經濟體更加急需採用總體審慎政策與工具，來維持金融穩定。

陳南光認為，「持續上漲的房價可能傷害實質經濟」，了解房地產價格變動對於企業與家庭的行為、景氣變動以及長期經濟的整體影響非常重要。房地產市場的興盛固然有其正面的效果，然而我們不能忽略房價持續上漲與房地產相關產業興盛，對實質經濟所可能帶來的負面作用。

陳南光分析，房價上漲不僅幾乎沒有「財富效果」，而且從產業關聯度來看，房地產相關產業從來都不是台灣的經濟火車頭，即使2003至2014年期間超過十年的房市多頭，營建工程業與不動產業對於台灣GDP的貢獻，卻未見顯著上升。

在目前低利率、高房價，同時有大量餘屋被閒置，企業投資房地產與建商餘屋貸款又快速增加的背景下，房價續升不僅無助於經濟復甦，恐怕會導致更嚴重的資源誤置，因此應嚴肅正視房價持續上漲對於台灣資源配置的扭曲，以及對經濟與生產力造成的長期損害。

房價 央行 南光

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