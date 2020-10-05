債市買氣熱 5年券利率創歷史新低

熱錢匯入，激勵新台幣匯率今（5）日收盤創逾九年新高，資金行情不只上演在匯市，還進一步延燒至債市。櫃買中心資料顯示，5年期公債殖利率今日下跌1.23個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收在0.27%，為歷史新低紀錄。

債券殖利率下跌代表價格上漲，5年債利率滑落谷底，顯示主要買盤不惜血本瘋狂加碼公債；「錢實在太氾濫了，市場資金太多、只好有什麼就買什麼，進而導致5年債利率跌跌不休」，券商主管說。

今年以來，公債市場在買盤簇擁下牛氣沖天，今日資金大舉匯入，不僅使新台幣收盤價飆上逾九年新高，資金湧入也搶買短券，除5年期公債殖利率締造新猷外，10年期公債也受到買盤青睞，今日殖利率收盤下跌0.64個基本點，收在0.3825%。

券商主管說，中央銀行受財政部委託，將於8日（周四）標售10年期公債300億元，沒想到秋節連假後，熱錢大舉湧入使市場資金更加浮濫，部分資金隨即跑到債市加碼債券，頗有「超前部署」的意味。

「就是錢很多很多，沒什麼籌碼可買，所以有什麼買什麼，就算利率低成這樣，銀行等買盤還是先搶先贏」，券商主管形容。

財政部9月23日公布發債計畫，今年第4季加發二期公債、三期國庫券，以公債而言，第4季原規畫發行四期公債，10月新發行10年債，11月新發行2年債及30年債，12月增額發行10年債，為支應國庫長期融資需求，修正為第4季發行六期公債共1,900億元。