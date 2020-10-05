新壽公布 10月調降148張利變商品宣告利率
新光人壽今（5）日公布，調整10月台、外幣利變保單宣告利率，共計148張商品調整，台幣利變宣告利率最多降0.25個百分點，外幣最多降0.1個百分點，台幣利變保單最低利率剩0.88%，惟最高還有2%。至於外幣利率也還有2.75~3.20%。
新光人壽表示，考量台幣強勢避險成本持續上升，以及聯準會保持寬鬆的貨幣政策，市場對未來利率看法保守，故調整各幣別利變保單。
本月份調整現售商品13個，停售商品135個，台幣保單調幅5~25bps（1bps等於0.01個百分點）外幣保單調幅4~10bps，外幣包含美元、澳幣、人民幣，均有調整，調整後宣告利率結果，台幣為0.88%~2.00%，外幣為2.75~3.20%。
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