快訊

諾貝爾醫學獎揭曉 英美3學者發現C肝病毒得獎

新壽公布 10月調降148張利變商品宣告利率

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新光人壽今（5）日公布，調整10月台、外幣利變保單宣告利率，共計148張商品調整，台幣利變宣告利率最多降0.25個百分點，外幣最多降0.1個百分點，台幣利變保單最低利率剩0.88%，惟最高還有2%。至於外幣利率也還有2.75~3.20%。

新光人壽表示，考量台幣強勢避險成本持續上升，以及聯準會保持寬鬆的貨幣政策，市場對未來利率看法保守，故調整各幣別利變保單。

本月份調整現售商品13個，停售商品135個，台幣保單調幅5~25bps（1bps等於0.01個百分點）外幣保單調幅4~10bps，外幣包含美元、澳幣、人民幣，均有調整，調整後宣告利率結果，台幣為0.88%~2.00%，外幣為2.75~3.20%。

保單 新光人壽

延伸閱讀

影／香蕉收入型保單引發關注 陳吉仲：保障農民

10月電子期金融期齊漲

台灣人壽教三招 檢視壽險保單缺口

購買幼兒保單 把握黃金十天

相關新聞

康友記者會 股東將控告勤業會計師事務所三位主管

康友-KY（6452）今（5）日召開記者會，股東將對勤業眾信所長、營運長及風控長提告，明後天就要提起刑事訴訟，主因股東無...

台灣人壽教三招 檢視壽險保單缺口

台灣人壽今(5)日表示，壽險公會最新統計，國人平均每張壽險保單的死亡給付僅新台幣66萬元，人均壽險保障約160萬元，保障...

金管會認可的模範壽險 這家公司九度獲獎

保德信國際人壽今（5）日表示，第九度獲金管會認可為「模範壽險公司」，打破其所創造的八度模範紀錄。

投資燒腦？國泰金總座李長庚分享30年不敗二大法則

國泰金總經理李長庚今（5）日上午參加世界投資者周聯合論壇記者會，他提到今年今年無論是資本市場或是股債油匯市變動極大，對投...

交易黃金新顯學 元大期推黃金全系列商品

根據世界黃金協會(WGC)的資料顯示，2020年全球上半年實體黃金的需求相較於去年同期減少了11%，然而黃金金融衍生性商...

0056人氣再衝破29萬人 預計10月8日公告配息

台股ETF人氣第一的元大高股息（0056），原傳出10月5日公布配息，最新消息指向10月8日才公告配息，而台股基金人氣最...

凱基銀實踐綠色金融 再生能源授信累計近130億元

凱基銀行積極參與國內大型綠色專案融資，近期接連擔任「辰亞電源彰濱工業區水面型180MW太陽能電站」及「禾迅一號學甲60M...

失控的30兆巨獸 系列三／壽險業狂賺？為何還要花大錢增資

三不五時，就會看到這樣的標題，說壽險業不是狂賺、就是海賺，獲利頻頻創新高。投資人可能想問，既然壽險業這麼賺錢，為何年年還要花大錢增資？

元大投信公告 元大原油正2依法申報下市

元大投信發行元大S&P原油正2（00672L）因為「負油價」事件導致淨值大跌，10月起恢復適用期信ETF清算規定並達到下...

彰銀賣紐約不良債權 生變

彰化銀行擬與華南銀行共同出售放款紐約飯店不良債權計畫生波。華銀不願打折出售不良債權，希望朝直接拍賣擔保品、賣掉飯店建物不...

元大壽送愛 陪伴長輩歡度中秋

為讓長期住在護理之家、無法與親人共享天倫之樂的長輩們感受到中秋團圓氣氛，元大文教基金會偕同元大人...

玉山銀創新 獲IDC數位轉型大獎

玉山銀行於2020 IDC數位轉型大獎榮獲「訊息與數據轉型領導者」殊榮，以AI賦能業務轉型榮獲評審肯定，領先以人工智慧作...

熱門新聞

4.2萬人還沒賣！元大原油正25日報下市 3要點必知

0056人氣再衝破29萬人 預計10月8日公告配息

每月擠出3千閒錢…23K女問理財 網勸一招「效益最高」

中芯禁令上路 旺宏、聯電、台積電受惠

矽晶圓雙雄 產能塞爆

金管會認可的模範壽險 這家公司九度獲獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。