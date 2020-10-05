國壽10月調降6張利變保單利率 台幣下探0.39%

國泰人壽今(5)日公布10月利變保單宣告利率調整最新數字，其中調整3張新台幣及3張澳幣利變保單利率，共計6張商品，均是停售商品，新台幣保單最低利率下探至0.39%，已等同10年期公債利率。

每月1日是各壽險公司公布利變保單宣告利率的日子，雖然10月1日正逢國定假日，國泰人壽網頁公告後，今天公布正式統計，10月調降3張新台幣利變保單4個基本點bps（一個bps等於0.01個百分點），調降後新台幣利變年金險最低利率已下探至最低0.39%，基本上等於國內10年期中央政府公債次級市場殖利率水準，3張均已停售，現售不變，現售新台幣利變壽險，宣告利率為1.45~1.65%之間。

至於外幣方面，國壽已連續二個月未調整美元利變保單利率，目前利率水準仍有1.85~3.15%左右；至於澳幣利變型保單，9、10月連續二個月調降10個bps，10月降0.1個百分點後，利率約在2.4~3.15%。但只調整3張已停售商品，現售的不變。