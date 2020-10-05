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台灣人壽教三招 檢視壽險保單缺口

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台灣人壽今(5)日表示，壽險公會最新統計，國人平均每張壽險保單的死亡給付僅新台幣66萬元，人均壽險保障約160萬元，保障明顯不足。中國信託金控子公司台灣人壽建議，可透過「淨收入彌補法」、「所得替代法」及「遺族需求法」，檢視壽險保障是否足夠。

立法院今年6月，放寬《保險法》107條對於兒童死亡給付規定，未來未滿15歲孩童身故，最高可領「遺產稅喪葬費用」扣除額的一半，目前為61.5萬元的保險金。新法上路後，許多家長開始積極檢視兒女保障缺口，期能儘快補足保障缺口。

如何在有限預算內，齊備自身壽險保障並守護家人，是許多人在意卻又不知從何著手的議題，台灣人壽建議從以下三方面著手補強。

一、淨收入彌補法：適合社會新鮮人或單身貴族，所謂淨收入，是將個人未來收入減去個人未來支出，差額即為應有的壽險保額。

假設未來收入1,200萬元，未來支出500萬元，則應備壽險額度為700萬元。利用淨收入彌補法，來確保家人生活水平可以跟被保險人在世時一樣。

二、所得替代法：適用預算充足的高資產族，將家人每年生活費用除以存款利率，即是應有的壽險保額。

假設存款利率1%，以每年所需生活費用50萬元估算，則應備壽險保額為5,000萬元。利用所得替代法，可以確保家人日後單憑被保險人壽險理賠金的利息便能支應生活所需。

三、遺族需求法：適合成家立業者估算個人家庭責任，確保被保險人的理賠金足以照顧遺族未來生活。只要計算遺族需求總和，如子女教育基金、房貸餘額、年生活費用等，減去個人儲蓄即可。

以四口之家為例，假設無房貸，建議壽險額度至少要有1,000萬元才足夠。

台灣人壽強調，除應注意自己的壽險保額外，更應養成保單健檢的習慣，時時注意自己的責任與保障變化，齊備自身壽險保障，讓保險成為最堅強的後盾。

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