金管會認可的模範壽險 這家公司九度獲獎

保德信國際人壽今（5）日表示，第九度獲金管會認可為「模範壽險公司」，打破其所創造的八度模範紀錄。

保德信人壽以高資本適足率、低申訴率、高保單繼續率、高法令遵循度、專業的保單簽署人員資格，以及推動社會公益表現優異等實績，通過金管會六大指標的高標準審查，成為台灣壽險業界唯一五度蟬聯此殊榮的模範生。

值此外界局勢持續變動的時期，保德信人壽仍一本初衷，繼續專注於以保險保障守護客戶，更顯彌足珍貴。

保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）表示，在金管會嚴格的評鑑下，能夠第九度獲得此殊榮，是保德信人壽專業的壽險顧問、多元通路業務團隊及優質的內勤團隊，上下一心、全力以赴努力的成果。

「我們承諾將繼續以嚴謹的專業，為客戶提供高品質的壽險規劃及服務，協助其抵禦人生中可能發生的各種風險，以獲得財務安全與心靈平和。」

麥尚恩進一步說明：「我非常喜歡今年『保德信青少年志工菁英獎』得主分享的一句話：『成功不在於堅持多久，而在於能否繼續堅持』。保德信人壽始終專注於保險保障的核心價值，發揮壽險『照顧人』的核心精神，這份信念已深植所有員工心中，並且歷久彌新。我們將秉持初心，落實企業使命，持續帶給台灣更多家庭安心的保障，成為社會安定力量的支柱。」

保險發展事業中心最新統計，2020年上半年，保德信人壽個人壽險(死亡險+生死合險)的新契約平均保額為272萬元，居業界翹楚，約為同期國內個人壽險（死亡險+生死合險）新契約平均保額66.4萬元的四倍，彰顯保德信長期致力於落實保險保障價值。

保德信人壽訓練精良的壽險顧問和多元通路業務團隊，從需求導向分析出發，了解客戶保障缺口，量身訂做符合客戶需求的保險保障方案。即使面對嚴峻的金融環境動盪及疫情衝擊，仍持續努力將保險保障的種子，散播於台灣這塊土地上。

以「人間愛、家族愛」為本，保德信於 1990 年進入台灣市場，成立保德信人壽。以客戶需求導向方式和以保障為出發的理念，保德信人壽的專業壽險顧問致力於向台灣的個人和家庭提供財務安全和心靈平和。

藉由每年舉辦的國際奉獻日及保德信青少年志工菁英獎，保德信人壽持續展現其對營運所在地的回饋和貢獻。