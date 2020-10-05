國泰證首創對話機器人完成申購 24小時全天服務

數位智能客服打破金融服務的時空限制，創新服務與需求正在全球風起雲湧，國泰證券為了搭起投資人與資本市場最近距離的橋樑，領先業界推出，只要透過對話機器人就能在3個步驟、1分鐘完成台股定期定額的申購。

秉持服務能量全天不中斷的宗旨，國泰證券對話機器人「智能客服阿發」正式上線後，湧入超越平時數十倍的詢問量，提供無論是客戶或非客戶全天候24小時不打烊的貼心服務，不論是想幫任何親友詢問買股票的事，阿發都能找到客戶心裡相對應的需求。

國泰證券智能客服阿發上線後，受到客戶高度喜愛，根據內部統計顯示，有三成的客戶會利用晚上8點後請阿發進行服務，顯示券商營業據點下班後，阿發擔任起許多白天沒有時間處理投資理財相關事宜顧客的重要諮詢對象。

國泰證券總經理周冠成表示：「阿發目前階段是文字客服，在集團數位團隊導入AI機器學習後，未來在國泰證券AI訓練師持續互動精進下，將會愈來愈聰明，不僅客戶服務面提供更到位的痛點解決服務，企業經營面則達到有效提升服務效率，人機合作充分發揮各自價值的長遠目標。」

根據證交所最新統計數據，今年8月國人透過券商進行台股定期定額投資金額16.34億元，持續寫下新紀錄，累計今年前8月投資金額達95億元，較去年同期34.7億元成長1.7倍。國泰證券持續關注市場小額投資需求，發現小額投資人相當喜歡透過阿發進行台股定期定額申購的服務，進而提供更多的服務平台解決小資族投資的痛點。

周冠成總經理指出：「國泰證券看見投資人在低利時代下的投資需求，儘管力推的定期定額服務屬於微利項目，仍需秉持券商推動普惠金融的社會責任，協助更多小額投資人透過長期投資，分享資本市場長期穩健成長的投資紅利，實現國泰證券對小額投資人的承諾與實際行動。」

國泰證券認為，智能服務結合證券投資理財將是未來趨勢，在整體市場基礎建設已然健全情勢下，預期未來投資人使用阿發的頻率將持續攀升，究竟阿發有多機靈，舉凡客戶打字輸入「想幫小犬買股票」，就會出現「申購定期定額、申購股票抽籤」等選項，再接著輸入「3千元可以買什麼」，接著出現「定期定額業務說明與股票標的」，國泰證券表示，阿發聰明又勤奮，24小時在線守候，實為台股投資理財面向不可或缺的重要角色。