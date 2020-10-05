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交易黃金新顯學 元大期推黃金全系列商品

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2020上半年，全球實體黃金需求較去年同期大幅減少，而黃金金融衍生性商品需求卻大幅成長。圖／元大期貨提供
2020上半年，全球實體黃金需求較去年同期大幅減少，而黃金金融衍生性商品需求卻大幅成長。圖／元大期貨提供

根據世界黃金協會(WGC)的資料顯示，2020年全球上半年實體黃金的需求相較於去年同期減少了11%，然而黃金金融衍生性商品的需求，跟去年同期相比，成長5.7倍，交易黃金期權商品儼然已成為交易新顯學。

元大期貨推出的黃金全系列商品，包含元黃金正反5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨及黃金選擇權，商品三大特色為雙向、槓桿、全時，元大期貨總經理許國村表示，去年以來，黑天鵝事件頻繁，掌握國際事件與其帶來影響，讓黃金商品成為最佳避險工具。

無論是避險或是短線操作，想跟上這波黃金潮流，黃金期貨是短線交易相當具有優勢的標的，成本較低且多空皆可操作。一般來說，國際上黃金通用的計價單位為1盎司(美元)，為了符合台灣民眾習慣的交易計價單位，因此，有以台幣計價，以台兩計量的黃金期貨。元大期貨推出的黃金系列商品中，羽量級的台黃金期貨，正是適合習慣使用台兩以及台幣計價的交易人，合約規格為一口10台兩，保證金大約需要台幣4.5萬。

海外的黃金期貨也有其優勢，交易量大、流動性足夠，以輕量級的美微型黃金期貨為例，合約規格是1口10盎司，需要約1,100美元的保證金，約當新台幣33,000元；重量級的美黃金期貨合約規格是1口100盎司，需要約11,000美元的保證金，約當新台幣330,000元。交易人可以自由靈活運用槓桿來調整部位，以達到避險的目的。

元大期貨為鼓勵更多對黃金期權市場有興趣的交易人一同參與市場漲跌，推出猜金價的活動，民眾反應相當熱烈，由此可見全民瘋黃金的熱潮依舊，活動如火如荼進行，已經進入第二個月，民眾只要上官方活動網頁，預測每周五CME交易所微黃金期貨的收盤價，就有機會獲得Apple Watch Series 5或是便利商店電子禮券。

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