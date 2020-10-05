證交所支持世界投資人周 舉辦金融知識普及敲鐘活動

臺灣證券交易所為響應世界交易所聯合會(WFE)支持第四屆世界投資人周(World Investor Week, WIW)今（5）日假台北101大樓1樓資訊展示中心辦理金融知識普及敲鐘儀式。

世界投資人周(WIW)是由國際證券管理機構組織(IOSCO)發起,為期一周(10月5日至11日)的全球性活動,主要在促進投資人教育和保護,強化投資人的金融素質養成，並鼓勵各國辦理相關金融教育系列活動。世界交易所聯合會(WFE)繼去(2019)年首次辦理金融知識普及敲鐘計劃("Ring the Bell forFinancial Literacy" initiative)成功之後，再次與IOSCO合作，舉辦第二屆金融知識普及敲鐘活動，以強調金融知識的重要性。

證交所於2020年10月5日以擊鼓敲響金融知識普及開盤儀式，結合網路闖關有獎徵答的周周抽公開抽獎活動，和校園證券投資智慧王表揚合作學校的公開頒獎儀式，希望藉由宣導正確理財觀念，引導大眾主動學習投資知識及強化風險意識，意義深遠。

這次活動特別邀請全台北、中、南多所大專院校系所主任代表與會,典禮壓軸由證交所許董事長璋瑤率領一級首長，和在場與會貴賓一同為金融知識普及擊鼓開盤儀式揭開序幕，見證世界投資人周金融知識普及敲鐘計劃，和證交所在投資人教育和強化風險意識上的努力不懈。

證交所積極推動金融知識普及計畫，其中，不受時空限制的網路闖關遊戲，將證券制度、商品與投資知識結合12生肖融入活動中，鼓勵民眾上網學習證券投資知識，又有機會拿獎金，成為每年參與人次超過25萬的熱門活動。深化校園教育的證券投資智慧王，是特別為大專院校學生量身打造的競賽活動，協助學生瞭解臺灣證券市場發行與交易制度，印證理論與實務，建立正確投資理財與風險控管觀念。

證交所在主管機關金管會指導之下，推動金融知識普及計畫，透過校園、社區、媒體、教育團體與業界合作機制，進行金融教育宣導，向來不遺餘力。