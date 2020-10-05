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0056人氣再衝破29萬人 預計10月8日公告配息
台股ETF人氣第一的元大高股息（0056），原傳出10月5日公布配息，最新消息指向10月8日才公告配息，而台股基金人氣最高的元大台灣高股息優質龍頭基金，則預計今（5）日公布首次配息。
元大高股息去年配息殖利率達6.2%，配發1.8元股利，時值台股股民瘋ETF，引爆搶買熱潮。過往元大高股息除息都填息，也是受歡迎關鍵，使得今年配息未公告先轟動。
集保結算所統計，原先8、9月台股人氣成長最快是同樣訴求高股息、但還沒有配息紀錄的國泰永續高股息（00878），近幾周市場開始留意到元大高股息要配息，轉為該ETF躍居人氣成長王。
元大高股息8月底時僅27.3萬名受益人，9月11日當周增加到28.1萬人，25日當周至28.9萬人，上周三（30日）再增加4,419人到29.4萬人，直逼歷史紀錄，累積一個月增20,522人。同期國泰永續高股息雖增2.2萬人，但近一周增加人數降到1,767人，目前約16.5萬人；隨著上市日久，近期愈多文章檢討該ETF績效。
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