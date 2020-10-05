元大投信公告 元大原油正2依法申報下市

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
元大投信公告，元大S&P原油正2因累積跌幅達清算條件，將依規定申報下市。圖／取自元大投信官網
元大投信公告，元大S&P原油正2因累積跌幅達清算條件，將依規定申報下市。圖／取自元大投信官網

元大投信發行元大S&P原油正2（00672L）因為「負油價」事件導致淨值大跌，10月起恢復適用期信ETF清算規定並達到下市門檻。元大投信今早依規定公告，元大S&P原油正2因近30日平均淨值已較發行淨值累積下跌九成，達到清算要求，將依法向主管機關申報終止信託契約。

元大投信公告指出，元大S&P原油正2最近30個營業日之基金平均淨值，較其最初單位淨值累積跌幅達90%，已達終止期貨信託契約條件，依此發布公告。該投信將依金管會今年3月19日金管證期字第1090335155號令及該基金期貨信託契約第33條規定辦理，申報基金下市。

元大投信統計，截至9月30日止，元大S&P原油正2最近30個營業日（109年8月19日至9月30日）之基金平均淨值為新台幣0.83元，已符合應申報清算規定，元大投信將依規定申請終止期貨信託契約，但基金非一經申請終止契約立刻下市清算，仍有必要下市清算作業期間，於該作業期內仍得交易。

本清算案將俟核准後，元大投信進行辦理後續終止上市及清算程序等事宜。

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