4.2萬人還沒賣！元大原油正2明申報下市 3要點必知

元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌衝擊，迄今淨值低檔不起，10月1日起該ETF適用原期信ETF清算規定後，預計元大投信10月5日向主管機關遞件申請下市。集保結算所統計，到9月30日，元大S&P原油正2還有4.2萬名投資人，如何做最後處置應留意三重點。

元大S&P原油正2因上半年西德州原油期貨出現罕見的「負油價」事件，導致ETF淨值暴跌，一舉觸及期信ETF清算門檻，後金管會暫緩寬限至9月30日前得不受原規定限制。

不過因跌幅實在太大，至10月1日起原規定重新生效，元大S&P原油正2於規定之8月19日到9月30日間，平均淨值僅0.84元，未達期信ETF最近30個營業日平均淨值應達到2元以上之要求，因此10月首個營業日、即10月5日發行的元大投信應依規定申報下市。

主管機關去年7月突然頒布期信ETF強制下市規定，是台股史上首度對ETF有硬性要求清算的規範，此前即使ETF股價太低，也不會「被下市」，主要是達到信託契約之下市規定或投信公司決定清算。然而木已成舟，還握有元大S&P原油正2的4.2萬名投資人，應了解手中持股已無回天之術，盡早思考如何處理才是對策。

一、元大S&P原油正2申報清算後，何時會下市？

首先關於元大S&P原油正2清算流程，10月5日元大投信申報下市後，不會馬上從台股消失。接下來主管機關受理送件，除了審查批准，還有證交所依規定公布暫停信用交易、借券交易及終止上市等作業。

根據元大投信預估，元大S&P原油正2最後上市日應為10月5日後25個營業日，粗算約11月中終止上市。此前投資人仍可在台股買賣ETF，若有從事信用交易和借券交易投資人，則須另外注意證交所公告信用交易及借券的最後交易日，避免持股被強制了結。

二、該如何處理手中的元大S&P原油正2？

投資人有兩種方式應對，一是終止上市日前，於台股中賣掉，交易價格由投資人自行決定，T+2日入帳。二是不賣掉等清算，但取回價格為投信公司清算價值並扣除成本後等返還，最終價值預期低於最終淨值。

且在終止上市之前，大約25個營業日還有油價波動變數，因此目前該ETF淨值雖落在0.75元，最終價值仍可能因行情而大幅變化，投資人要何時了結自主決定。另外，應留意清算後返回價金的時間多很多，約為元大投信收到終止契約核准函令後的42個營業日。

三、還想買石油ETF，有其他選擇嗎？

元大S&P原油正2是國內最早掛牌的石油槓桿ETF，也曾是發展最成功人氣最活絡的石油ETF。未來投資人無法再交易固然可惜，但市場上不是沒有其他選擇，目前台股中，還掛牌連結布蘭特油期的街口S&P布蘭特油正2（00715L）、或是原型一倍而連結西德州油期的元大S&P石油（00642U）可替代。

至於有媒體報導，國泰投信和富邦投信申請石油指數認可，有望發行新石油ETF，甚至還呼籲以元大S&P原油正2為鏡，但據本報了解，主管機關持續對期信ETF「全面封殺」，除了開活口讓街口布蘭特油正2因應溢價做增發籌碼，其餘連不是連結商品指數的期信ETF要送件還是被擋。投資人別指望有什麼新鮮的新產品，還在風口上，投信公司要發行也會多愛惜羽毛不惹一身腥。