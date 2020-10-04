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央行研究數位幣 不落人後
歐洲央行（ECB）即將實驗數位版歐元，12日起將徵詢公眾對數位版歐元的意見，顯示疫情後，國際央行更高度關注數位貨幣。中央銀行9月理監事會會後報告，指出包含台灣央行在內的全球約80％央行已著手數位貨幣（CBDC）研究工作。
其中南韓央行已成立數位貨幣研究與技術團隊，並在今年3月展開為期22個月的CBDC先導試驗計畫；日本央行也在今年7月成立數位貨幣組，為隸屬該行支付清算系統局的正式單位，但兩國央行不約而同強調，目前CBDC未成熟、也沒有發行相關計畫，但會做好準備。
台灣央行也持續研究CBDC，已成立相關研究計畫專案小組，下設CBDC工作小組，研究進度與國際腳步一致。
央行在報告中指出，兩點原因影響了國際間CBDC的研究規模。
第一，疫情影響。主因新冠肺炎疫情，民眾必須做好社交距離，對面對面直接接觸的擔憂，影響民眾支付工具選擇，例如卡片改以感應支付交易行為，在疫情爆發後更趨明顯，台灣民眾在疫情升溫後，信用卡用於網路購物占比明顯上升，假設疫情持續，民眾將養成新的支付習慣，恐衝擊倚賴現金支付族群。
第二，隨著CBDC研究進展，數位發展是必然趨勢，國際間央行對CBDC的態度已轉趨正面。
央行在報告中提到，央行已完成批發型CBDC技術研究，下階段將進行適用型CBDC試驗。
批發型CBDC平台主要應用在央行與銀行之間，央行可按照銀行撥付金額，在平台產製等額CBDC，銀行之間也可運用CBDC進行P2P支付等。
相較批發型CBDC僅限於銀行之間大額支付交易，適用型CBDC使用者遍及社會大眾，廣泛用於各種支付場景。
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