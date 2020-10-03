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信託2.0建構家族信託 銀行提兩建議

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會日前宣布「信託2.0」，並提及將建構國內「家族信託」架構。銀行建議，企業主最常卡關的財富繼承及經營權存續兩大挑戰，建議可成立閉鎖性公司結合股權信託，鞏固家族企業黃金決策權，另在訂定家族信託契約時，受託單位必須具備情理法兼顧的專業素養，協助企業主讓家族企業得以基業長青。

據經濟部對「有傳承行動的中小企業」調查指出，近九成打算由家族下一代接班，顯見家族企業傳承已成為左右台灣經濟前景的關鍵議題。承辦家族信託超過20年的國泰世華銀行表示，信託2.0建構「家族信託」架構，將有助於打破家族企業在現行民法與稅法的框架下，傳承無法盡如人意的窘境。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁建議，除了常見以保險規劃資產傳承外，家族信託更能客製化約定資產的分配方式；一般可分為「簡易模式」和「普通模式」兩種。「簡易模式」指的是企業主將所持有的家族企業股權交付信託，以確保接班人日後可順利繼承；而「普通模式」則適合家族成員結構複雜，股東人數在50人以內的企業，透過成立閉鎖性公司來限制股權轉讓，並搭配信託保護傘，確保契約內容能確實執行。

這兩種家族信託的模式皆適用於資產規模約在新台幣4至20億元且穩健獲利的家族企業，目的都是確保股權集中家族成員身上，延續家族企業永續經營的理念與意志。

趙子仁表示，家族信託往往要費時一年以上才能完成，規劃必須同時考慮到情、理、法三大面向。於情，必須充分理解企業主的意願及家族情感狀況；於理，協助委託人思考出現狀況題時制定判定與因應的基準；於法，則是受委託的單位必須具備法律、稅制與資產管理等的專業知識。

趙子仁也建議，企業主55歲至60歲時是啟動傳承規劃最好的時間點，因為此時的健康與精神狀態都相當成熟，若以65歲退休為例，根據台灣的平均餘命試算，至少可享有10年的退休時光，若是接班不如預期，也可以修改信託約定內容。但若是已經超過70歲的企業主，首要則是確定接班人選，才能安排相對應的傳承規劃。

隨著「信託2.0」展開，信託公會也已著手研擬「家族憲章」及「家族辦公室」的具體辦法，未來信託業務可望邁向集中統籌、輔導諮詢和參與管理於一體的全方位服務。

國泰世華 華銀 退休

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