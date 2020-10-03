小額終老險投保年輕化 三類族群較適合投保

國發會預估五年後台灣將進入超高齡社會，讓小額終老險持續熱賣，具備低保費、原則上免體檢、保終身等特色，廣受民眾青睞堪稱「全民保單」，去年七月更放寬投保條件，每人一生限購二張、且最高保額提高至50萬元。據壽險公司內部統計，投保有年輕化的趨勢，七年級生投保逾兩成。

根據富邦人壽內部分析小額終老險投保數據，以六年級生（40至49歲）投保小額終老險比例最高將近二成五（24%），其次為七年級生（30至39歲）達22%，相較於一年前的分析數據，投保保戶有年輕化的趨勢。認為主要是隨著網路投保發展，再加上小額終老險低保費、高保障的商品特色，吸引六年級數位移民和七年級數位原住民積極投保。

另一方面，觀察保戶職業可以發現，投保小額終老險的被保人職業以學生為主、超過二成（21%），其次為內勤上班族（14%）和家庭主婦（11%），由於小額終老險商品屬「輕量級保單」，保障內容淺顯易懂且理賠項目不複雜，因此是許多學生規劃保險保障的起手式，且網路投保不受時間限制、繳費方式多元等因素，都能有效提高年輕族群的投保率。

富邦人壽建議，三大族群較適合投保小額終老險：第一是預算有限想建構基本保障者，如小資年輕人或家庭責任沉重的三明治族，可輕鬆入手逐步建構基本保障；第二為不想未來造成子女經濟負擔者，及早為自己準備一份保障，留愛不留債；第三，已超過一般壽險承保年齡的高齡族群，小額終身險保額最高50萬元，身體健康原則上免體檢即可投保。

高齡長者更常因體況等因素無法買終身壽險，買定期壽險也有可能因年紀漸增而不能續保，富邦人壽提醒，小額終老險的投保條件原則上免體檢，但民眾千萬別因此存有僥倖心態，投保前仍需要詳細填寫健康告知書並誠實告知，民眾絕不要為了避免麻煩就全部勾選同一答案，未來等到真的事故發生時欲申請理賠時，就有可能會受到影響。