快訊

石獅有眼無珠、三旗桿拜主席 國民黨黨部風水再遭質疑

陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱「就是想來台灣」

小額終老險投保年輕化 三類族群較適合投保

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國發會預估五年後台灣將進入超高齡社會，讓小額終老險持續熱賣，具備低保費、原則上免體檢、保終身等特色，廣受民眾青睞堪稱「全民保單」，去年七月更放寬投保條件，每人一生限購二張、且最高保額提高至50萬元。據壽險公司內部統計，投保有年輕化的趨勢，七年級生投保逾兩成。

根據富邦人壽內部分析小額終老險投保數據，以六年級生（40至49歲）投保小額終老險比例最高將近二成五（24%），其次為七年級生（30至39歲）達22%，相較於一年前的分析數據，投保保戶有年輕化的趨勢。認為主要是隨著網路投保發展，再加上小額終老險低保費、高保障的商品特色，吸引六年級數位移民和七年級數位原住民積極投保。

另一方面，觀察保戶職業可以發現，投保小額終老險的被保人職業以學生為主、超過二成（21%），其次為內勤上班族（14%）和家庭主婦（11%），由於小額終老險商品屬「輕量級保單」，保障內容淺顯易懂且理賠項目不複雜，因此是許多學生規劃保險保障的起手式，且網路投保不受時間限制、繳費方式多元等因素，都能有效提高年輕族群的投保率。

富邦人壽建議，三大族群較適合投保小額終老險：第一是預算有限想建構基本保障者，如小資年輕人或家庭責任沉重的三明治族，可輕鬆入手逐步建構基本保障；第二為不想未來造成子女經濟負擔者，及早為自己準備一份保障，留愛不留債；第三，已超過一般壽險承保年齡的高齡族群，小額終身險保額最高50萬元，身體健康原則上免體檢即可投保。

高齡長者更常因體況等因素無法買終身壽險，買定期壽險也有可能因年紀漸增而不能續保，富邦人壽提醒，小額終老險的投保條件原則上免體檢，但民眾千萬別因此存有僥倖心態，投保前仍需要詳細填寫健康告知書並誠實告知，民眾絕不要為了避免麻煩就全部勾選同一答案，未來等到真的事故發生時欲申請理賠時，就有可能會受到影響。

富邦人壽 壽險公司

延伸閱讀

【檢視保單1】看懂保單條款這幾句 破解實支實付理賠盲點

【看懂保單／上】傻傻繳20年 出事卻不賠 竟是漏看這兩點…

富邦產險與富邦人壽 助教師完整規劃職場、退休保障

北市調高公共意外險保額 侯友宜：新北研議中

相關新聞

瑞銀：回檔就是布局黃金的好時機

金價在9月底下挫4%之後繼續在近兩月低位、1860點左右徘徊，同時美元走強，且美國實際收益率達到兩個月高點，拖累資金流入...

金融小學堂／台商資金匯回 有兩大效果

為吸引境外資金回台，活絡國內經濟，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」去年8月15日施行至今已經屆滿一年，統計匯回金額已逾...

謝國忠：美元走弱 台幣看升

川普染疫為國際外匯市場投下變數，新台幣對美元今年來升值3.6%，美國總統川普感染新冠肺炎更增加新台幣升值可能性。大陸獨立...

康和證自行開發系統 創百倍效益

康和證券集團在沒有金控背景之下，依靠的是「超前部署」迎向未來市場的考驗，經營團隊必須掌握趨勢且控管風險，創造新世代的局面...

康和證券 開創藍海 不做me too

1990年2月台股創下12,682.41點的高峰，同一年的7月25日，康和證券成立。2020年7月27日，台股刷新歷史紀...

康和證熱心公益 善盡社會責任

康和證券集團進入新的世代，超前部署FinTech面對多項新措施實施都有不錯的成果呈現， 經營績效也在今年繳出亮麗成績，但...

美國總統染疫 獨立經濟學家謝國忠：新台幣會升、川普會輸

美國總統川普感染新冠肺炎，投資人關心對主要貨幣走勢的影響。獨立經濟學家謝國忠今天(2日)傍晚接受本報採訪時表示，預料美元...

新光壽每胎補助3萬 最大方

國發會推估我國將於2025年邁入超高齡社會，擁有近40萬從業人員的保險業，成為「生」力軍。細究國內壽險公司的養育津貼，目...

電支使用人數 突破千萬人

新冠疫情改變國人支付使用習慣，愈來愈多商家與中、老年人也開始願意加入「嗶」支付的行列。據金管會統計，截至7月底止，我國使...

遠航債權 合庫可望全收回

遠航掏空案在金融圈掀起滔天巨浪，握有20.5億元遠航債權的合庫銀行為最大苦主；外界質疑，遠航拿淡水爛尾樓向合庫「詐貸」，...

產險公會提建言／非上市保險獨董 納公校教授

產險公會理事長李松季表示，金管會鼓勵金融業設置獨立董事，但教育部卻規定，公立學校的專任教師只能擔任上市櫃公司或金控子公司...

兩壽險利變保單利率降

二大壽險龍頭國泰人壽與富邦人壽昨（1）日在連假第一天公布10月利變保單宣告利率調整最新數字，其中，國泰人壽再降新台幣及澳...

熱門新聞

美國總統染疫 獨立經濟學家謝國忠：新台幣會升、川普會輸

台塑四寶 Q3估大賺300億

他1年存25萬好自卑問怎麼辦？ 過來人曝「去存股」

川普病情及對大選影響 謝金河：3指標值得觀察

財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

影／K董執飛微旅行航班 粉絲要連搭三天用行動支持星宇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。