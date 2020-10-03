元大原油正2投資人之痛 「VIX條款」卻打到石油ETF

元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌衝擊，淨值持續過低，預計10月5日申請下市，不少近期分析指向，主管機關今年3月出手「相救」是愈救火愈大，筆者認為，此說法或許正確，但只說對一半，更大癥結或許是當初為何設置期信ETF下市機制？

必須探討台灣期信ETF下市機制的成因，是因為此機制出台背景之「特殊」，業界暱稱為「富邦VIX條款」；也因為這個機制，有主管機關今年3月特赦元大S&P原油正2暫免於下市，最終仍難挽清算命運，對此業界更進一步解讀：「原本是富邦VIX條款，卻意外打到石油ETF。」

台灣期信ETF發展良久，2015年4月1日元大S&P黃金成立，就揭示我國ETF從傳統的股票產品跨入「商品」、及「非證信」（期信）產品的時代。雖然元大S&P黃金的發行，深受國內銀行已有黃金存摺影響而發展受限，但其後元大S&P石油、元大S&P原油正2相繼問世，國人對油價敏感度不亞於黃金，加上直接交易石油的工具有限，ETF發展一炮而紅。

最盛極時，元大S&P石油和元大S&P原油正2規模曾達到200億元，推升台灣商品ETF為亞洲規模之最，為市場津津樂道的事，然而不久富邦VIX上市掛牌，卻為期信ETF帶來大大不同的發展路徑。

主要原因在於，富邦VIX連動恐慌指數「VIX」，不僅此類指數有不同於傳統股票、商品行情的非線性報酬，雖有高報酬可圖，但做錯方向的損失也極大，還有投資VIX期貨龐大的轉倉成本，讓市場太平時，ETF有不斷下跌特性。

然當時市場對於這類產品的「警覺性」不足，僅以既有槓桿／反向ETF的投資人適格性要求作為保障，使很多投資人以傳統交易股票的方式買賣蒙受損失，自然也給主管機關壓力。因此在富邦VIX發行好一段時間，主管機關又要求投信公司另立「風險預告書」，亡羊補牢做了修正。

因為富邦VIX特性之複雜，這檔產品也開展出多條發展「分支」，包括比照國際制度設想「分割／反分割」的條例，但就在條例還懸宕未果，2019年7月底，主管機關突然公告期信ETF有強制下市條款，也就是現今大家熟悉的：若期信ETF平均淨值和平均規模過低，應即刻申報清算。

本報率先報導此消息時，主管機關回應下市條款應設置的原因有二，一是淨值過低代表績效不彰，應讓產品做終止運作避免投資人持續承受衝擊，二是造市角度看，股價低於2元時，買賣報價產生的交易摩擦成本較大，也不適合繼續買賣。

主管機關還強調，該條款出台後適用所有ETF，不為特定產品而設，但因上述兩點市場上一直有爭議，主要是第一點，若看向成熟發展的歐美市場，傾向由發行公司自行決定產品要不要下市，政府強硬介入未必最有利投資人，而第二點在國內市場更有「例外」，那就是多數權證交易價格都不到2元，為何只認定ETF股價過低不適合造市，權證卻沒問題？

加上出台時點又是富邦VIX跌跌不休，該時ETF價格已剩5元多，今年1月更一度跌到2.44元，業界因此認為該條款意有所指、暱稱是「富邦VIX條款」。未料大家都以為富邦VIX要清算時，新冠肺炎救了它，反而是元大S&P原油正2因前所未見的負油價事件，淪為條款首個衝擊者。

為此主管機關3月出手特赦，元大投信因應近月期貨有多殺多的暴跌情況，第一時間保住元大S&P原油正2不下市，國際上也有多檔石油ETF採「捨近求遠」的期貨操作。無奈油價跌幅實在太大，元大S&P原油正2要能返回2元有極大難度。

今天如果不強制期信ETF下市，或清算能有更周全的考量，不致讓不同投資商品有不同的監理制度，或許不會有元大S&P原油正2被清算，也沒有一度特赦，結果讓更多投資人損失的狀況。筆者因此認為，真正該討論的癥結在於當初為何設置期信ETF強制下市條例。而在元大S&P原油正2下市後，恐怕也不是終點；哪天市場像2019年一樣太平，很難說富邦VIX還能活。