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金融小學堂／台商資金匯回 有兩大效果

經濟日報 / 仝澤蓉

為吸引境外資金回台，活絡國內經濟，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」去年8月15日施行至今已經屆滿一年，統計匯回金額已逾新台幣2,166億元，遠超過草案研擬期間財政部低推估的1,333億元，中央銀行認為，由於境外資金匯回專法實行第二年仍有10%優惠稅率，依照首年申請規模來看，滿兩周年時境外資金匯回金額預期可望超過4,000億元。

境外資金匯回專法運作至今屆滿周年，央行檢視資金回流及運用狀況，認為已符合當初立法目的，並在兼顧租稅公平與匯市穩定下，對活絡國內經濟將有成效，且至少達到兩大效果，第一、專法規範資金用途，且減稅幅度大，有效導引境外資金回台進行實質投資，第二、透過專戶管理與閉鎖期限制，兼顧租稅公平與外匯市場穩定。

我國近年超額儲蓄，主要是因為國內投資標的不足，境外資金匯回專法以租稅優惠 ，鼓勵境外資金匯回進行實質投資且無金額上限，又對資金用途訂有運用比率及範圍等規範，並限定除實質投資事業的生產或營業用建物外，禁止購置不動產及依不動產證券化條例所發行或交付之受益證券，避免資金流入不動產市場炒高房價，因而有效導引境外資金回台進行實質投資。

專法規定須開立專戶專供匯回資金進出，並設五年閉鎖期控管，依規定提取結售繳稅或從事投資，閉鎖期滿可繼續保留外幣，或分三年逐年提取三分之一，各相關結售外匯時點實已具分散效果，降低對國內匯市影響。

根據央行統計，企業申請匯回金額較高，件數則以個人居多，北部整體核准件數高於中南部，但中南部因廠商申請匯回金額較高，因此整體核准金額中南部略高於北部。

截至今年9月10日，申請境外資金匯回核准的廠商以電子及資通訊業為主，其件數為154件，占47%，核准金額為34.3億美元，占74%，與我國貿易結構相符。

由於電子零組件與資通訊產品向為我國出口主力，近兩年受中美貿易戰及新冠肺炎疫情等衝擊，台商開始調整產業供應鏈，趁專法提供優惠稅率，將過去累積海外未分配盈餘匯回實質投資，除可節稅外，對國內經濟發展亦有助益。

統計至9月10日，個人實際匯入25.6億美元，匯款來源地以香港20.7億美元最多，占八成強，其次為新加坡4.7億美元，占18%；實際匯入性質大多仍來自境外轉投資之收益，次為國外存款。

央行解釋，由於中國大陸及東南亞地區經濟成長，帶動香港及新加坡兩大金融中心財富管理業務發展，加上香港與境內間資金之匯出入，平時即以投資類別匯款為主 ；國人過去未匯回的境外所得多數停留在兩地投資運用，致使個人匯款來源地以香港及新加坡為主。

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