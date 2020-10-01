好羨慕！這家壽險公司產假有四個月

國內壽險業加碼產假相關福利，成為留才新趨勢。安聯人壽本（10）月起將有薪生產假從法定八周增至120天，法巴、康健、富邦、國泰、中壽等也有明顯優於規定的措施，為企業因應零工經濟崛起、打造友善職場文化開創雙贏。

企業的產假福利，主要有生產假、流產假、產檢假、陪產假四種，見於勞動基準法第50條、性別工作平等法第15條。生產假部分，法定八周，年資達六個月以上給全薪，不到六個月給半薪。

流產假部分，妊娠三個月以上給四周，全薪或半薪等同生產假。另外兩種流產假，按勞動部函釋，雇主並無給付薪資的義務，包括：妊娠二個月以上未滿三個月給流產假一周、妊娠未滿二個月給流產假五天。

產檢假方面，雇主應給受僱者全薪五天；陪產假方面，雇主應給配偶全薪五天。

外商壽險龍頭安聯為傳承德國母公司精神，提導關懷、多元與包容價值，宣布10月1日起，內勤人員的法定生產假從八周大幅拉高到120天，受僱滿六個月，120天都給全薪；不滿六個月者，也有120天的半薪可拿。福利之優，上衝國內壽險業之冠。

安聯人壽總經理林順才表示，全球零工經濟崛起，增加讓員工可以兼顧工作、減輕家庭負擔的福利，將成為未來企業徵才、育才、留才的重要趨勢。

另外，安聯人壽的內勤當中，女性約占65%，管理階層逾45%是女性，遠高於一般壽險業，也高於集團平均的38%，加碼產假福利展現多元與平權，有助打造友善職場環境。

國內壽險業的員工產假福利，一般而言，外商比本土要好。法國巴黎人壽針對受僱滿兩年者，給生產假全薪14周(98天)、陪產假全薪六天；康健人壽的生產假有12周(84天)，受僱滿六個月者給全薪、不滿六個月者給半薪。

陪產假方面，無論受僱是否滿六個月，康健人壽都給男性全薪20天，為國內壽險業陪產假福利最優，但須在新生兒滿一歲之前請休完畢。

本土壽險公司方面，富邦人壽的生產假堪稱最佳，該公司內勤及逾2.3萬名採僱佣制的外勤，受僱滿六個月，得依個人意願申請八至十周的生產假，其中第九至十周為優於法令的福利，除第十周不支薪，其餘均發給全薪。

國泰人壽在產檢假與陪產假方面，有突出表現。國壽的內勤人員可有十天的全薪產檢假、七天的全薪陪產假，都比法令規定的五天要多，陪產假可在配偶生產當日與前後合計30天內申請，也比法令規定的15天要好。

中國人壽、新光人壽、三商美邦人壽、AIA友邦人壽，則是側重流產假的福利。中壽針對妊娠不足三個月，一律給全薪一周；新光、三商美邦、AIA友邦比照性平法規定，按妊娠期間分別給五天、一周，但給全薪。

新光人壽解釋，勞動部曾經函釋，勞工依法請求五天或一周的流產假，「雇主並無給付薪資之義務」，企業給全薪，優於法令規定。