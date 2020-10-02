集保債票券交易 導入區塊鏈

伴隨商業經營環境快速變動，由區塊鏈技術帶動的交易紀錄革命，已勢不可擋。集保結算所近期以區塊鏈技術創新，應用於營業處所議價的債券及票券交易確認及單據傳送服務，解決固定收益商品市場30多年來派員或郵寄交割的痛點。

現行交易商與客戶議價買賣債券或票券，交易商要派員或郵寄成交單、給付憑單或債券存摺等相關交易單據給客戶收存。

如果債券附條件交易遇到提前解約時，交易商還要向客戶先收回債券存摺後，才能進行後續交割作業，相關程序不僅耗費人力，也影響交割效率。

目前全市場債券及票券每日交易量已衝破3,000億元，集保結算所配合證券公會及票券公會需求，積極導入金融科技於集保平台保管的債券及票券商品上，首創結合區塊鏈、憑證身分識別及電子簽章等技術，讓交易商能即時交付交易單據。

這樣一來，交易對手也能即時線上確認交易內容，全程運用區塊鏈獨有的不可否認及不可竄改特性，確保資料傳送過程之安全，並完整記錄作為數位證據使用，大幅提升整體作業效率。

目前集保結算所已完成系統功能開發及內部測試，在9月開始由全市場參與者進行測試，並訂於第4季正式推出，將為債券及票券市場在金融科技領域運用跨出一大步。

集保結算所金融業務部經理王銘祥表示，集保近年來積極進行數位轉型，尤其是因應新冠肺炎疫情發展，也思考如何運用各種金融科技，協助市場提升作業效率，及降低臨櫃接觸的機會。

王銘祥指出，本案以創新開放思惟，積極協助市場打造數位生態系，率先將區塊鏈技術導入營業處所議價之債券、票券交易市場，實現在債券自營商與保管銀行間、票券商間的交易場景，後續仍然會持續擴大運用範圍。