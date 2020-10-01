「境外資金匯回專法」運作逾一年 央行：有助活絡經濟

政府鼓勵海外資金回流投資，至今成效如何？中央銀行報告指出，「境外資金匯回專法」運作屆滿周年，至今年9月10日實際匯入金額為69.4億美元，占已核准金額75.2億美元的92%，與已核准金額比較尚差5.8億美元，預計會在核准後一個月內陸續匯回。

央行指出，自去年8月15日專法施行至今年9月10日，資金匯回共核准1,016件，金額為75.2億美元。另外，已匯回的境外資金從事實質投資達19.3億美元，占整體資金運用金額93%，足見專法減稅幅度大，已有效將台商資金導入國內投資。

央行認為，檢視資金回流及運用狀況，已符合當初立法目的，並在兼顧租稅公平與匯市穩定下，對活絡國內經濟將有成效。

央行在「境外資金匯回專法管理及運用之分析」報告指出，專法規範資金用途且減稅幅度大，有效導引境外資金回台進行實質投資；專法對資金用途訂有運用比率及範圍等規範，並限定除實質投資事業的生產或營業用建物外，禁止購置不動產及依不動產證券化條例所發行或交付的受益證券，可避免資金流入不動產市場炒高房價。

央行認為，我國近年超額儲蓄偏高，反映國內投資不足；專法以租稅優惠鼓勵境外的資金匯回進行實質投資且無金額上限， 希望能藉此活絡國內經濟，厚植產業發展實力。

為降低對國內匯市影響，專法規定須開立專戶專供匯回資金進出，並設五年閉鎖期控管，且依規定提取結售繳稅或從事投資，閉鎖期滿可繼續保留外幣，或分三年逐年提取三分之一，各相關結售外匯時點實已具分散效果。

此外，基於匯回資金已享減稅優惠，且為避免藉由投機方式套現，變相脫離專戶控管，實質突破閉鎖期的控管效力，專法規定該資金不得移作他用或作為質借、擔保標的等，違反規定者須補繳稅款，以維護租稅公平。

央行表示，國內外匯市場交易量規模較小，短期資金大量進出勢必影響新台幣匯率，但專法設計資金存入外匯存款專戶後，依規定用途提取繳納稅款或從事各項投資運用，其結匯時點已具自然分散效果，未來將即時掌握相關資金進出情況，適時採行適當措施，以維護外匯市場秩序。