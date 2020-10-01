二大壽險龍頭10月宣告利率 國壽再降富邦不變

今天是10月第一天亦是一年一度中秋節，二大壽險公司國泰人壽與富邦人壽依舊在連假第一天公布10月宣告利率調整最新數字，其中國泰人壽再降新台幣及澳幣利變保單利率，新台幣保單最低利率下探只剩0.39%，已等同10年期公債利率；而富邦人壽則維持不變，此外三商壽昨天也率先公布下修新台幣與美元保單。

每月一日是各壽險公司公布利變保單宣告利率的日子，雖然10月1日正逢國定假日，但二大壽險龍頭國泰人壽與富邦人壽依舊公告最新數字，三商壽也已公布，但其他壽險公司則要待下周一上班的才會公布。國泰人壽今日網頁最新公布10月利變年金與利變壽險宣告利率，各調降新台幣利變保單4個基本點bps（一個bps等於0.01個百分點），調降後新台幣利變年金險最低利率已下探至最低0.39%，基本上等於國內10年期中央政府公債次級市場殖利率水準，利變年金險最高利率則等於行庫二年期定期儲存款利率平均值的0.81%。

至於外幣方面，國壽連二月未調整美元保單利率，目前利率水準仍有1.85~3.15%左右；至於澳幣利變型保單，9、10月連續二個月調降10個bps，10月降0.1個百分點後，利率約在2.4~3.15%。

富邦人壽除了今年7月有稍微調高美元保單利率至3.05%以後，就再也沒有調整各幣別利變保單利率，從網頁最新公布10月宣告利率來看，無論是台、外幣保單均維持上月水準不變。三商美邦人壽周三已率先公布調降10月宣告利率，包括台幣及美元利變商品宣告利率調降最多0.01個百分點，調整之後現售台幣商品宣告利率約落在1.65~1.9%；現售美元商品宣告利率約落在2.75~2.85% 。