你落伍了嗎？每2.44國人就有1人使用電子支付消費

你落伍了嗎？新冠疫情改變國人支付使用習慣，愈來愈多商家與中、老年人也開始願意加入電子支付的行列，據金管會統計，截至7月底止，我國使用電子支付人數已達到966萬人，月增63萬元，以我國8月官方人口數2,357萬人來看，相當於每2.44個人中就有1個人消費時會選擇電子支付來付款，依此速度來看，8月即可正式突破千萬人大關，

據金管會統計，截至2020年7月底止，計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，包含銀行、中華郵政及電子票證發行機構，總使用者人數約966萬人，年增74%，其中以街口支付使用人數高達300.5萬人最多，其次是一卡通（Line Pay Money）的257.14萬人。

街口從今年4月首度突破Line Pay Money後就一路獨占鰲頭，無論是人數、代收付、儲值等都是第一，其中代收付21.7億元將其他家遠拋在後，收受儲值則與Line Pay Money在伯仲之間。使用人數第三名是由玉山銀行兼營電支亦有120萬人，超過歐付寶的92.43萬人排名第三名。玉山銀電支的優勢在於跨境電子商務使用，目前主要與PayPal、支付寶、日本NTT Data等國際支付機構合作。

至於其他專營電子支付業者還包括橘子支、國際連與簡單行動支付3家。電支使用人數相當集中前三強，光三家比重就占了總使用人數的七成。

同時據金管會統計，雖然信用卡刷卡金額受到新冠疫情影響大減，但多屬於小額消費的電子支付，使用量不減反增。其中7月收受儲值款項金額約67億元，年增247%，7月電子支付帳戶間款項移轉金額約20.8億元，較去年同期年增186.7%。

此外代理收付實質交易款項金額約52.7億元，年增近四成，支付款項餘額約28.7億元，亦有135.88%成長率。