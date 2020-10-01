快訊

新增1例境外移入 40多歲台籍男自印尼返台入境確診

直播／新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

你落伍了嗎？每2.44國人就有1人使用電子支付消費

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

你落伍了嗎？新冠疫情改變國人支付使用習慣，愈來愈多商家與中、老年人也開始願意加入電子支付的行列，據金管會統計，截至7月底止，我國使用電子支付人數已達到966萬人，月增63萬元，以我國8月官方人口數2,357萬人來看，相當於每2.44個人中就有1個人消費時會選擇電子支付來付款，依此速度來看，8月即可正式突破千萬人大關，

據金管會統計，截至2020年7月底止，計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，包含銀行、中華郵政及電子票證發行機構，總使用者人數約966萬人，年增74%，其中以街口支付使用人數高達300.5萬人最多，其次是一卡通（Line Pay Money）的257.14萬人。

街口從今年4月首度突破Line Pay Money後就一路獨占鰲頭，無論是人數、代收付、儲值等都是第一，其中代收付21.7億元將其他家遠拋在後，收受儲值則與Line Pay Money在伯仲之間。使用人數第三名是由玉山銀行兼營電支亦有120萬人，超過歐付寶的92.43萬人排名第三名。玉山銀電支的優勢在於跨境電子商務使用，目前主要與PayPal、支付寶、日本NTT Data等國際支付機構合作。

至於其他專營電子支付業者還包括橘子支、國際連與簡單行動支付3家。電支使用人數相當集中前三強，光三家比重就占了總使用人數的七成。

同時據金管會統計，雖然信用卡刷卡金額受到新冠疫情影響大減，但多屬於小額消費的電子支付，使用量不減反增。其中7月收受儲值款項金額約67億元，年增247%，7月電子支付帳戶間款項移轉金額約20.8億元，較去年同期年增186.7%。

此外代理收付實質交易款項金額約52.7億元，年增近四成，支付款項餘額約28.7億元，亦有135.88%成長率。

玉山銀行 金管會

延伸閱讀

疫情推升 我國行動支付金額破3,000億元大關

LINE也推Q版「虛擬人像」隨意換造型、拍合照還會跳舞

胡亦嘉被解職紀錄 街口支付董事長恐面臨自然解任

除共產黨已無競爭對手！ 解密為何國泰金、中信金、潤泰都投資這「螞蟻」

相關新聞

疫情推升 我國行動支付金額破3,000億元大關

2020年爆發新冠疫情，為減少接觸，國人使用行動支付變多了！據金管會最新統計，截至今年7月底止，累計行動支付總交易金額高...

1年定存單、5年債 利率探底

國內金融市場資金氾濫，中央銀行昨（30）日標售364天期定存單，得標利率落於0.253%，締造歷史新低紀錄；受到央行36...

防洗錢 會計師納KYC規範

強化會計師防洗錢對客戶審查相關規定，金管會預告修正會計師防制洗錢辦法，明訂在對客戶完成KYC審查前，不能跟客戶建立業務關...

台壽理賠區塊鏈 奪國際獎

台灣人壽「eClaim理賠區塊鏈」專案再獲國際獎項肯定！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台...

高雄銀優貸 挺在地企業

高雄銀行新任董事長董瑞斌上任才兩周，火速推出更優惠的在地企業專案優惠貸款，鼓勵企業投資高雄、振興在地經濟。

壽險海外投資 四家超過45％

壽險業高達18兆元資金在海外投資，據金管會統計，截至8月底為止，有四家業者投資海外比重逾45%，有十家壽險業海外投資占比...

壽險業接軌IFRS 17 公會指無炒房疑慮

壽險業資金去化困難，外界擔心若接軌IFRS17及ICS二大國際標準制度，恐造成壽險業者追求收益回頭炒作不動產。

疫情催速 支付新時代來臨

新冠肺炎疫情加速數位支付時代來臨；中央銀行指出，當維持社交距離的生活型態開始成為新常態，電子支付等非接觸式的支付方式，很...

手機門號跨行轉帳 開通了

轉帳要輸入一長串難記的帳號，覺得很麻煩嗎？財金公司昨（30）日宣布，協同金融機構規劃建置「手機門號跨行轉帳平台」，其中八...

外匯管理 楊金龍堅守穩字訣

中央銀行外匯管理態度，向來就是謹守「穩」字訣，今年來熱錢蜂擁入台，一度將新台幣匯率推上「最強亞幣」寶座，到了第3季，央行...

央行護出口 台幣變最弱亞幣

為捍衛出口競爭力，中央銀行6月以來頻頻進場調節，影響所及，今年第3季，新台幣不僅讓出「最強亞幣」寶座，升幅還居於「亞幣最...

政經私房話／丁學文「三城記」 體驗隔離生活

受疫情影響，原維持「三城生活圈」型態的金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文，時隔八個月終於重回上海，從搭機到被送至檢疫旅館，...

熱門新聞

為何很少人推薦新鮮人進中華電信？ 網曝2主因：去台積比較好

震撼！DRAM教父高啟全傳今起離開紫光集團

手機門號跨行轉帳 開通了

台灣年總工時排全球主要國家第4 亞洲僅次新加坡

美光看淡記憶體 台廠有壓

夏普併購NEC旗下顯示器事業 公平會准了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。