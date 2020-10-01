外匯管理 楊金龍堅守穩字訣

中央銀行外匯管理態度，向來就是謹守「穩」字訣，今年來熱錢蜂擁入台，一度將新台幣匯率推上「最強亞幣」寶座，到了第3季，央行祭出數項匯市政策，包括盤中與尾盤買匯調節、勸導出口商美元賣單不要掛超過五支（500萬美元）等，第3季新台幣匯率升幅，反而排名主要亞幣最末。

央行統計顯示，放眼主要亞幣，第3季最強亞幣為人民幣，單季升幅高達3.87%，韓元升值2.86%，日圓也升值2%，星元升幅1.93%，新台幣僅升值1.83%。

央行總裁楊金龍兩周前說，聯準會持續擴大寬鬆貨幣政策，近期主要貨幣多呈升值，與今年6月底比較，新台幣對美元升幅較亞洲及其他主要經濟體低。

他強調，「央行維持新台幣匯率動態穩定，對台灣經濟發展至關重要」，因為新台幣匯率動態穩定除有助於出進口廠商對外報價及經營外，亦有利企業及民眾從事跨國理財投資，以及國外長期投資者來台投資。

近年政府鼓勵海外資金回流，確實助長新台幣匯率升值壓力，為此，央行特地出具報告指出，政府實施「境外資金匯回專法」，在兼顧租稅公平與匯市穩定下，將有助活絡國內經濟。

央行表示，自去年8月15日專法施行至今年9月10日，共核准1,016件，金額為75.2億美元。為穩定匯市，該專戶特定設置五年閉鎖期控管，且依規定提取結售繳稅或投資，閉鎖期滿可保留外幣，或分三年逐年提取三分之一，具分散結匯效果。