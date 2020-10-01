央行護出口 台幣變最弱亞幣

為捍衛出口競爭力，中央銀行6月以來頻頻進場調節，影響所及，今年第3季，新台幣不僅讓出「最強亞幣」寶座，升幅還居於「亞幣最末」，單季升值5.34角，升幅為1.83%，比不上日、韓、中國大陸升勢。

外資小幅匯入，加上出口商季底拋匯需求湧現，新台幣匯率昨（9月30）日盤中升破29元、最高升抵28.938元，最多升值2.13角；即使盤中重返「28」字頭，終場在美元買盤進場與央行調節下，升值金額縮至2.5分，收在29.126元，連三日升值、續創逾兩年半新高，總成交量為12.03億美元。

央行統計顯示，第3季新台幣升值5.34角、升幅為1.83%，9月升值4角，升幅為1.37%。

「一如預期，老大（指央行）還是把收盤價收在29元以下，讓出口季報帳面好看一些」，匯銀主管說。

10月1日起進入一連四天的中秋連假，長假前夕，匯市交易相對平淡、未有大量資金進出。展望第4季匯市表現，匯銀主管認為，熱錢動向、美元強弱與台股表現仍是三大重頭戲。

外匯交易員預期，11月適逢美國大選，預料國際匯市將劇烈波動，不過新台幣匯率強勢升值的格局很可能暫時歇息，轉為區間震盪或緩步升值格局。

「美國大選是很重大的變數，市場很可能會轉為觀望，並跟隨消息面波動」，匯銀主管說。

匯銀主管分析，美國實施無限量量化寬鬆（QE）政策，大量熱錢流向台灣等亞洲新興市場，特別是台灣防疫得當、出口訂單暢旺，為今年經濟成長率少數能維持正數的國家，經濟基本面良好之外，台股還有高殖利率題材，成為外資熱門的投資標的。

熱錢狂湧，加上出口商蜂擁拋匯，第3季新台幣匯率承受極大升值壓力，央行恢復以往的「動態穩定」調控策略，讓匯率保持彈性，以達到最終穩定匯率的目的。因此，央行除了在盤中調節外，尾盤也進場壓抑升幅，藉此延緩新台幣匯率的升值速度。

有別於過去，央行進場調節是「只能做、不能說」的祕密，央行總裁楊金龍早在去年底便對市場預告，央行有決心要捍衛新台幣匯率，因為匯市失序是「不得了的大事」，等於是對熱錢示警，不要輕易挑戰央行底線。