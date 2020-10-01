疫情催速 支付新時代來臨

新冠肺炎疫情加速數位支付時代來臨；中央銀行指出，當維持社交距離的生活型態開始成為新常態，電子支付等非接觸式的支付方式，很可能成為民眾面對面支付的新選擇，例如，卡片改以感應支付的交易行為，在疫情爆發後更趨明顯。

央行表示，邁向數位時代，支付服務已不再只由銀行等傳統金融機構提供，非銀行支付機構的加入，以及支付科技的創新與貨幣型態可能的改變等，均使支付市場的發展更為多元、競爭。

疫情除加速數位支付時代的來臨外，也影響國際間央行數位貨幣的研究規模。

央行表示，新冠肺炎疫情下，對於面對面直接接觸的擔憂，也影響民眾支付工具的選擇，特別是現金，曾一度被渲染成有傳遞病毒的可能，而在Google搜尋的熱度急升，但至今並未傳出有人因使用現金而感染新冠肺炎。

此外，受疫情衝擊，實體店家關門，民眾在家隔離或減少不必要的外出時，多半只能仰賴電子支付完成網路購物等消費行為，例如，國人在疫情升溫後，信用卡用於網路購物的占比明顯上升。

央行認為，假使疫情持續，民眾很可能養成新的支付習慣，逐漸減少現金的使用，最終恐衝擊社會中倚賴現金支付的族群。

雖然目前國際間尚無央行發行數位貨幣，但期望已逐漸加深，希望央行數位貨幣能延續過往現金使用的良好經驗，適用於社會中的各個族群，並能兼備電子支付的優點。