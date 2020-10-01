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手機門號跨行轉帳 開通了

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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轉帳要輸入一長串難記的帳號，覺得很麻煩嗎？財金公司昨（30）日宣布，協同金融機構規劃建置「手機門號跨行轉帳平台」，其中八家銀行率先於9月30日開辦，初期先以「網路銀行」及「行動銀行」為本服務註冊及轉帳入口，提供創新數位金融及行動支付服務。

為提升電子支付體驗，便利民眾以手機號碼作為跨行轉帳的識別資訊，財金公司昨天表示，土地銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、三信銀行、遠東銀行、元大銀行及凱基銀行等八家銀行，率先啟動「手機門號跨行轉帳」服務。

財金公司說，民眾可以透過開辦銀行的服務通路「網路銀行」及「行動銀行」，將手機號碼與銀行帳號綁定後，就可以用手機號碼取代難記的銀行帳號，可大幅提升民眾溝通跨行轉帳的便利性。此外，其他金融機構也正加緊開發測試中，預計將有20餘家金融機構陸續於今年底至明年第1季上線。

中央銀行總裁楊金龍去年11月預告，已促請財金公司偕同銀行規畫「手機門號跨行轉帳服務」。未來手機號碼可綁定帳號，輸入手機號碼就可以跨行轉帳，讓民眾更方便。

財金公司未來也將持續創新、擴大跨行金融資訊系統的服務功能，在提供手機門號跨行轉帳服務後，也將繼續推廣QR Code共通標準，及建置「電支電票跨機構共用平台」。

國銀跨域找電信公司合作，利用手機門號來辦理金融業務，早在2018年底就開始，凱基銀行與中華電信合作實驗「電信行動身分認證」，目前已出沙盒，此頊設計是讓中華電信客戶可用門號，線上申辦信貸或信用卡，電信業者會從客戶繳款紀錄來做貸款評分，如是否經常延遲繳款等，再由銀行來判斷核貸。對沒有跟銀行往來過的信用小白或社會新鮮人取得銀行信用有幫助，銀行也藉此能接觸到現在不在銀行體系內的客戶。

手機 凱基銀行 中華電信

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