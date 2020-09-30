手機門號就是銀行帳號 元大銀行成首波創新者

元大金控（2885）旗下元大銀行數位金融為提升客戶體驗，積極參與財金公司「手機門號跨行轉帳服務」，跟進各項開發與驗測時程，成為首波提供手機門號跨行轉帳服務的銀行業者。

金管會日前提出的金融科技發展路徑圖中，「普惠金融」為其推動目標之一，希望推動金融服務滿足民眾不同需求，達到便利性與普及性，行動轉帳支付服務除可滿足客戶需求外，亦為國際間趨勢，客戶於手機App上，輸入收款方的手機門號，即可立即完成轉帳服務，省去客戶間溝通時間，也不需要為了跨行轉帳跑一趟銀行或操作ATM。

目前因各家銀行帳號長度或位數不一，客戶進行跨行轉帳交易時，常常需要花費許多時間確認帳號的正確性，常有不小心按錯帳號數字，而發生轉錯帳號的情況。現在改用手機號碼取代銀行帳號，將可解決上述跨行轉帳交易的痛點。客戶只要進入元大行動銀行App，選擇手機號碼要連結的帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，只要告知手機號碼進行轉帳即可，方便、簡單又便利。