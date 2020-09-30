遠東銀率先推出手機門號跨行轉帳 免輸銀行帳號及代碼

為了解決民眾的生活金融痛點，遠東銀行（2845）成為財金公司首波上架手機門號跨行轉帳服務的銀行，第一波共有八家金融機構於9月30日上線，這八家金融機構約4,000萬個帳戶可藉由手機號碼相互跨行轉帳，免輸帳號銀行及代碼，解決轉帳/收款等生活金融斷點。

遠銀表示，手機門號跨行轉帳功能9月30日上線，客戶要將自己的帳號綁定手機，只要簡單2步驟即能完成。首先，於遠銀APP中點選手機號碼收款設定，即會自動帶出於遠銀所留存之手機號碼完成綁定，而後再綁定個人的台幣帳號後確認OTP發送簡訊就完成了，綁定過程快速、安全又安心。日後，不需要給冗長的銀行帳號，只需提供手機號碼，對方只要是首波8家銀行之客戶即可不需輸入帳號就可完成轉帳。遠銀為使客戶更熟悉綁定與使用，在遠銀、Bankee社群銀行官網、FB粉絲團進行綁定步驟教學，幫助客戶解決轉帳、收帳時輸入帳號不便的痛點。遠銀客戶在APP中輸入對方手機號碼，就能清楚知道戶名、轉入銀行、手機號碼，此功能上線為客戶省去了許多記帳號、打錯帳號的困擾與風險。

數位金融事業群副總經理戴松志指出：遠銀積極加入首波手機門號跨行轉帳功能上線之銀行，就是希望能解決金融服務使用排名最高的轉帳服務，大幅提升客戶的生活金融便利。遠銀深耕數位金融，持續優化數位流程服務，目前遠銀離櫃率已推升至93.5%，在Bank 4.0時代，金融服務必須要走入民眾的生活場景，才能讓生活金融變得便利又有效率，遠銀滑金融致力於帶給客戶banking in your hand, anytime, anywhere的良好體驗。