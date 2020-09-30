彰銀、法國巴黎人壽攜手推動會員線上繳保費服務

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

彰銀（2801）積極拓展開放API場域，繼與萊爾富超商APP合作推出生活繳費後，即日起再與法國巴黎人壽異業結盟，獨家合作推出會員線上即時繳納保險費服務，讓金融服務生活化，繳費便利又快速。

彰銀指出，過去民眾繳納保險費往往要持繳款單前往實體銀行、超商或是登入各銀行網路銀行操作進行帳戶扣款繳費，現在透過API結合法國巴黎人壽提供之會員服務網站，讓民眾可隨時透過該網站服務即時查詢與繳納保險待繳費用，達到金融繳費服務無斷點之生活化目的。

彰化銀行近年來已陸續透過OPEN API將金融服務結合不同產業，積極尋求異業合作優化使用者體驗，提供獨特創新之金融服務模式，除了與多家保險業者合作繳費、於大型交易市場持續引進不同客戶應用於交易保證金支付場景、與大型醫院開發之看診掛號APP串接繳納看診醫療費用服務，並持續與大型連鎖商戶合作消費購物場域，運用金融服務創新特性簡化購物、繳費流程使其更貼近日常生活，目前正積極參與財金開放API運用，第一階段已與「麻布記帳」APP介接台、外幣存款利率及匯率公開資料查詢，第二階段「消費者資訊查詢」也已陸續與目標合作業者開發新運用場域中，未來將陸續推出嶄新應用情境。

彰銀致力發展數位金融業務，並以貼近消費者需求導向之創新服務為持續努力的目標，未來將運用成功模式，積極尋求異業合作以拓展各產業或社區服務平台，提供民眾各項交易更安全、多元、便捷之電子化繳費應用場域。

保險 彰銀

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