中秋節吃文旦柚子 這些銀行免費送

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行採購4000顆文旦挺農民，疏解產量過剩問題，並舉辦「填問卷送柚子」活動，回饋客戶同時進行客戶滿意度調查，以提升服務品質。兆豐銀行/提供
兆豐銀行採購4000顆文旦挺農民，疏解產量過剩問題，並舉辦「填問卷送柚子」活動，回饋客戶同時進行客戶滿意度調查，以提升服務品質。兆豐銀行/提供

今年雲林縣斗六地區的文旦收成爆量，市場供過於求，為體恤農民辛苦栽種，兆豐銀行第一時間透過農糧署引薦，直接向斗六地區在地農民採購400箱文旦，以協助農民疏解產量過剩問題。

另外一家公股行庫合庫銀行，也趕在中秋節前夕透過全台分行分送其公益採購的文旦，與客戶同樂中秋。

兆豐銀行此次協助採購的文旦，除了致贈給平日辛苦工作的保全、機電及清潔等勞務人員外，在中秋佳節前夕也推出「迎中秋柚相見，填問卷送柚子」活動，一方面回饋客戶，另一方面進行客戶滿意度調查，希望提升服務品質，這兩天臨櫃辦理業務的客戶，只要透過手機掃描QR-CODE協助填寫滿意度調查問卷，都能獲贈柚子一顆，一起分享月圓人團圓的喜悅。共有46家分行數千顆柚子在一天內就分送完畢，中秋節前夕不但與客戶分享斗六栽種的老欉文旦，讓客戶心滿意足的抱著柚子回家，也達到蒐集客戶意見的目標。

兆豐銀行力挺農友不遺餘力，近年來協助購買過的農產品包括有158公噸香蕉、6萬公斤洋蔥、30公噸高麗菜、10公噸鳳梨以及10公噸的芭樂，以最實在的力量直接幫助農民，為台灣的農業發展盡一份心力。

兆豐銀行 中秋節 文旦

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