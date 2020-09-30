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買保險來節稅？ 國稅局：特定未到期保單恐要「稅」

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

保險是重要的節稅方法之一，然而每張保單都免遺產稅嗎？事實可能並非如此，中區國稅局表示，跟理賠款不同，子女如果繼承到特定類型的未到期保險，其保單價值就必須全部併入遺產總額課稅。

《遺產及贈與稅法》第16條第9款規定，保險給付金額可以免計入遺產總額，官員表示，但其實保單價值、保險給付是二回事，保險給付的部分雖可免計遺產稅，但是繼承到保單本身的價值，就必須要依法課徵遺產稅。

官員表示，最近審查遺產稅時發現，有位擅長理財的媽媽，在生前幫子女買了很多張保單，都是以媽媽為要保人、但分別是以各子女為被保險人，不過受益人還是媽媽本人。

等到這位媽媽過世後，保單已經繳到一半，子女也分別繼承成為要保人，官員表示，這家人繼承了媽媽生前留下的保單價值，可以自行選擇要繳完年期領取給付，或是繼承後解約領回。無論子女如何選擇，繼承到的都是保單價值的部分，並非免課遺產稅的身故保險給付。

官員表示，保險給付免課遺產稅，指的是以被繼承人（過世親人）為被保險人，約定在過世時，請保險公司給付給指定受益人的人壽保險金額；至於死者是以本人為要保人、以家人是被保險人的未到期保單，要保人在過世時，就是留下未保期保單，會由家人們所繼承，必須列入遺產申報。

官員表示，很多繼承人在申報遺產稅時，往往誤以為被繼承人生前所投保的保險，都不用計入遺產總額，因此漏申報這類保單價值，建議親屬在辦理遺產稅申報時，可多向保險公司或國稅局確認相關規定。

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