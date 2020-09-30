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最強亞幣變升幅最末 新台幣Q3升幅1.83%

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

為捍衛出口競爭力，中央銀行6月以來頻頻進場調節，影響所及，今年第3季，新台幣不僅讓出「最強亞幣」寶座，升幅還居於「亞幣最末」，單季升值5.34角，升幅為1.83%。

外資小幅匯入，加上出口商季底拋匯需求湧現，新台幣匯率今（9月30）日盤中升破29元、最高升抵28.938元，最多升值2.13角；即使盤中重返「28」字頭，終場在美元買盤進場與央行調節下，升值金額縮至2.5分，收在29.126元，連三日升值、續創逾兩年半新高，總成交量為12.03億美元。

央行統計顯示，第3季新台幣升值5.34角、升幅為1.83%，9月則是升值4角，升幅為1.37%。

「一如預期，老大（指央行）還是把收盤價收在29元以下，讓出口季報帳面好看一些」，匯銀主管說。

10月1日起進入一連四天的中秋連假，長期前夕，匯市交易相對平淡、未有大量資金進出。展望第4季匯市表現，匯銀主管認為，熱錢動向、美元強弱與台股表現仍是三大重頭戲。

外匯交易員預期，11月適逢美國總統大選，預料國際匯市仍將劇烈波動，不過新台幣匯率強勢升值的格局很可能暫時歇息，轉為區間震盪或緩步升值格局。

「美國大選是很重大的變數，市場很可能會轉為觀望，並跟隨消息面波動」，匯銀主管說。

匯銀主管分析，美國實施無限量量化寬鬆（QE）政策，大量熱錢流向台灣等亞洲新興市場，特別是台灣防疫得當、出口訂單暢旺，為今年經濟成長率少數能維持正數的國家，經濟基本面良好之外，台股還有高殖利率題材，成為外資熱門的投資標的。

新台幣 台幣匯率

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