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資金氾濫 央行364天定存單、5年債利率雙創新低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

國內金融市場資金氾濫，中央銀行今（30）日標售364天期定存單，得標利率落於0.253%，締造歷史新低紀錄；受到央行364天期定存單標售利多刺激，5年期公債殖利率今日收盤滑落至0.279%，下跌1.04個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），同步寫下歷史最低水準。

央行今日標售1,700億元的364天期定存單，得標利率0.253%，低於市場預期的0.26%，顯示買氣超熱，銀行不惜壓低成本，也要搶標籌碼在手。

「市場資金本來就很多了，最近新台幣匯率又一直升，代表海外資金還在匯入，僧多粥少搶籌碼下，利率水準自然溜滑梯」，銀行資調主管說。

展望後市，銀行主管分析，新台幣匯率升值基調未變，加上市場研判，央行在未來的兩、三年內都不會調整利率，國內資金又過度充裕，銀行、壽險等都有強烈的資金去化需求，利多齊聚下，短券利率持續下探。

央行目前每月標售一期364天期定存單，本次得標利率落於0.253%、為歷史新低，並較前一個月下滑1.7個基本點。

銀行主管透露，今日促使5年期公債利率寫下新低紀錄的力道，除央行364天期定存單標售非常熱烈外，還有新台幣匯率盤中升破29元大關、重返28字頭的因素。

「國內資金水位一直都很高，現在台幣又持續升值，就像已經很滿的水桶裡再倒入很多水，根本錢滿為患，就算利率實在很低很低，銀行也只能硬著頭皮買，總比爛在帳上零收益來得強」，銀行主管說。

除364天期定存單外，目前央行每月還會標售一期2年期定存單，金額為400億元。

央行發行定存單的目的是為了沖銷市場餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰；央行定存單餘額已突破八兆元大關，位於歷史高位。

台幣匯率 定存 央行

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