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IDC台灣數位轉型大獎 得獎名單公布

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

IDC（國際數據資訊）今（30）日舉行「數位轉型領袖高峰論壇」以及第四屆「台灣數位轉型大獎頒獎典禮」。為了表彰透過透過數位和顛覆性技術成功轉型及影響市場的企業，IDC 亞太區已連續四年尋找最佳數位轉型先驅企業，今年在疫情影響下，亞太區仍有超過一千件專案提名，實屬難得，也可見亞太區企業為了保持競爭力投入數位轉型的努力。

本次 IDC 台灣數位轉型大獎共設置包括：數位轉型綜合領導者（Digital Transformer）數位轉型顛覆者（Digital Disruptor）；營運模式轉型領導者（Operating Model Master); 數位轉型年度領導人（DX Leader）；全方位體驗創新領導者（Omni-Experience Innovator）； 人才開發領導者（Talent Accelerator）； 訊息與數據轉型領導者（Information Visionary） 等七大類別獎項。 而為了表彰在疫情期間以及在愈劇競爭的環境不斷創新突破的企業， 今年新設2020最佳韌性組織（Special Award For Resiliency），數位轉型年度CEO（DX CEO）以及數位轉型市場顛覆者（DX Gamechanger）三類獎項。

今年台灣市場競爭激烈，最後共頒發十一項大獎。IDC台灣總經理江芳韻表示，今年全球產業雖受到疫情影響，但很明顯的疫情凸顯了轉型的重要性，轉型腳步較快的企業在此次危機中也展現了較大的韌性。

江芳韻指出，高度不確定性與無法預期的事件已成為企業邁向轉型之路的新常態，企業必須有能力建立數位韌性與靈活的彈性以快速應變每一次危機。而在因應新常態後的轉型新階段，如何建立敏捷組織、韌性營運、產業生態系統、以及應對客戶需求轉變的新商務模式，將是企業迎向下一波數位轉型的新機會與新挑戰。

在本屆台灣優勝者中，國泰人壽從客戶與人才發展角度，建立敏捷與快速靈活反應的數位能力與服務、滿足客戶多元需求並推動企業創新，不僅榮獲2020年度台灣「數位轉型綜合領導者（Digital Transformer）」大獎殊榮，同時也憑藉「MORE營運系統轉型計畫」以及「ADD人才加值發展計畫」獲得「營運模式轉型領導者」與「人才開發領導者營運模式轉型領導者」兩項大獎。

中國信託銀行以「非接觸金融服務」突破實體ATM壁壘，輔以創新應用服務創造多元應用並提高用戶安全，獲得「全方位體驗創新領導者」大獎。台灣人壽「eClaim理賠區塊鍊」則透過區塊鍊及跨通路合作提供高效率的保險賠服務，同時並建立全新生態體系，亦獲得「全方位體驗創新領導者」殊榮。

領導者 疫情 IDC

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