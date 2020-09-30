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用手機門號跨行轉帳 八家銀行率先開辦

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

為提升電子支付體驗，便利民眾以手機號碼作為跨行轉帳的識別資訊，財金公司協同金融機構規劃建置「手機門號跨行轉帳平台」，其中土地銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、三信銀行、遠東銀行、元大銀行及凱基銀行等8家先導金融機構率先於9月30日開辦，初期先以「網路銀行」及「行動銀行」為本服務註冊及轉帳入口，提供創新數位金融及行動支付服務。

民眾可以透過開辦銀行的服務通路「網路銀行」及「行動銀行」，將手機號碼與銀行帳號綁定後，就可以用手機號碼取代難記的銀行帳號，可大幅提升民眾溝通跨行轉帳的便利性。

相關金融機構也正加緊開發測試中，預計將有20餘家金融機構陸續於109年底至110年第一季上線。財金公司將賡續協同金融機構，與時俱進建構完善的金流服務。

手機 兆豐銀行 凱基銀行

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