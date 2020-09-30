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中秋與毛孩出遊 國泰產險提醒四點不漏

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
資料來源：國泰產險
資料來源：國泰產險

中秋連假將至，國泰產險今（30）日表示，此時正是帶寵物「放風」的好時機，建議民眾出遊時應牢繫牽繩、替毛小孩(寵物的別稱)補充水分，並檢視是否已施打晶片。另外，如擔心毛孩臨時所需的醫療費用，或是侵權損害，則可考慮運用寵物保險，轉嫁可能的風險。

一、施打晶片，保障您與毛小孩。

出遊期間，毛小孩如不幸發生走失或遭有心人士抱走等意外，相信會讓毛爸媽十分著急，然而如寵物已施打晶片，則可大幅增加其被尋回的機會。依動物保護法規定，民眾如未完成寵物登記，經查獲將可處3,000元到1萬5,000元的罰鍰。

國泰產險副總經理翁翠柳表示，在注入晶片後，也應進一步完成「寵物登記證」，記錄飼主的身份資料、毛小孩的晶片號碼及聯絡方式，如此即能給毛小孩一個合法身分。

二、牢繫牽繩，大幅降低意外事故。

連假出門遊玩，往往人潮眾多，也為毛孩帶來些許危機，如有些爸媽認為毛孩很乖不會亂跑，或是怕其因牽繩不舒服、自由受到影響，而不繫牽繩即出門，但意外往往於此時發生，毛小孩遭車撞或與其他毛孩互咬的事件層出不窮。

國泰產險呼籲民眾，出門前應記得為毛小孩繫上牽繩，不僅保護毛小孩，降低出門遭遇意外的風險，也維護路上行人的權益。

三、補充水分以防中暑，若觀察到這些異狀務必小心。

帶毛小孩們出遊時應提高警覺，多給毛小孩飲水，避免發生中暑意外。

如發現狗貓流口水、不停喘氣、走路搖搖晃晃、癲癇痙攣、呆滯甚至昏迷，表示毛小孩可能已經中暑，應立刻離開炎熱環境，改於通風陰涼處休息，並提供大量冷水讓毛小孩飲用。

翁翠柳提醒，此時切勿餵食冰水，冰水易使體內微血管收縮，使散熱不易。用水擦拭身體或沖水、冷水淋灑等方法皆有助於降溫。但若發現喘氣情況仍無法改善，或是神狀況差、呆滯搖晃、對於叫喚沒有什麼反應，則應立刻送醫急救。

四、國泰產推業界首張寵物癌症險，減少飼主負擔。

翁翠柳表示，毛小孩無疑是每個爸媽的掌上明珠，其健康規畫亦十分重要，除定期的健檢、飲食管控，也應納入後端的風險規劃，為毛小孩做全方位的風險管理。

為協助毛爸媽們管控相關風險，國泰產險自去年11月推出寵物險，將醫療、協尋、收容、治療、侵權等項目納入保障，更打造全產險業界首張癌症醫療保險，提供寵物癌症病理檢驗費用保險及寵物癌症化學或放射線治療費用保險，當家中的毛小孩不小心罹癌時，即可透過保險減少飼主的負擔。

今年亦推出「寵物意外險」，除常見的意外醫療費用、意外喪葬費用、寵物侵權責任，更加碼寵物遺失協尋廣告及安置收容費用、寵物意外傷害事故重新認養費用，且年保費僅需999元，讓小資族的飼主帶寵物出門在外更安心。

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