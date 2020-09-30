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迎中秋 台銀人壽關懷視障

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中央保代董事長陳儀(左起)、視障歌手徐承邦、台銀保代總經理高秀枝、懷德保代董事長許文通、台銀人壽董事長劉玉枝、新北市盲人福利協進會常務理事林石旺、台銀人壽總經理周園藝、新世紀保代董事長謝海財、軍友保代董事長郭建忠合影。台銀人壽/提供
中央保代董事長陳儀(左起)、視障歌手徐承邦、台銀保代總經理高秀枝、懷德保代董事長許文通、台銀人壽董事長劉玉枝、新北市盲人福利協進會常務理事林石旺、台銀人壽總經理周園藝、新世紀保代董事長謝海財、軍友保代董事長郭建忠合影。台銀人壽/提供

台銀人壽今天(30)日表示，秉持關懷保戶和鼓勵莘莘學子的初衷，於9月25日舉辦2020年保戶子女獎學金抽獎暨關懷視障公益活動，會中邀請到多位通路代表及保戶代表見證，對於台銀人壽舉辦保戶子女獎學金及公益活動均予肯定。

此舉充分展現台銀人壽回饋保戶、鼓勵子女向學及落實社會企業責任的用心與決心。亦為台銀人壽落實公平待客原則之重要展現，讓公平待客之內涵深植入企業文化之中。

台銀人壽董事長劉玉枝與總經理周園藝親自到場感謝保戶及通路夥伴的長期支持。

劉玉枝致詞時表示，雖然世界在變、心永不變，台銀人壽不斷地提升商品與各項服務，符合保戶的期待並做所有保戶一生的夥伴。同時藉由舉辦子女獎學金抽獎活動，希望能增加保戶與子女的互動，進而讓大家都認識台銀人壽及保險的真諦，達到傳承與播種的目的。

懷德保代董事長許文通致詞時，提到去年他的孫子很開心的說：「阿公，我有抽到台銀人壽的獎金耶！」許文通說，他和孫子一輩子都會記得台銀人壽。

周園藝再次感謝各業務通路參與台銀人壽舉辦的公益活動及提供各項資源，她表示，台銀人壽秉持唯一國營壽險公司責任，長年以公益方式幫助視障朋友投保「微型保險」落實企業責任。

本次致贈白手杖予社團法人新北市盲人福利協進會的視障朋友們，讓視障朋友能更獨立、敞開心門走出家門，期許台銀人壽與視障朋友們一起用心看世界、牽手向前行。

社團法人新北市盲人福利協進會常務理事林石旺致詞時，感謝台銀人壽多年來贊助白手杖與關懷支持視障朋友的公益活動；另外，該協會視障歌手徐承邦也參與活動，他認為人的障礙不能從外表判斷，要超越障礙才能勇氣無限，並應邀演奏薩克斯風及演唱，獲得現場來賓熱烈迴響。

台銀 視障 公益活動

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