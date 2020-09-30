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壽險公會澄清：接軌國際不會造成炒作房地產

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

針對外界擔心，壽險業未來接軌IFRS17及ICS二大國際標準制度，恐造成壽險業者炒作不動產。壽險公會今(30)日發布澄清函，指二大國際會計準則將引導業者增加固定收益資產，降低不動產投資比例，以改善資產與負債之匹配程度。且接軌後，不動產公允價值係引用目前財報規範之評價依據，不因接軌兩制度有所影響。因此並無接軌新制度將造成壽險業者炒作不動產之情形。

壽險公會表示，因應未來新制度規範保險負債採公允價值衡量，將帶領保險公司更加重視資產負債管理。為改善資產與負債之匹配程度，公司資產配置策略將增加會隨市場利率變動之固定收益資產，進一步降低不動產之持有比率，以降低財報及資本適足未來之波動性，因此並無誘使業者炒作房地產之疑慮。

且壽險公會強調，現行財務報表已規範投資性不動產後續衡量可採公允價值模式，估價過程嚴謹，並無作價之虞，且目前相關規範與接軌新制度無相關連。

目前財報嚴格規定估價師需具一定資格，且需逐筆估價及單筆達一定金額應由二家以上之估價師進行估價，並須經會計師之專業評價團隊複核，估價金額及過程層層把關，實具可信度，並無拉高不動產資產價值及作價之現象。而未來IFRS 17僅影響保險負債之評價方式及財報表達，且ICS下不動產公允價值係引用目前財報規範之評價依據，不因接軌兩制度有所影響。

壽險公會說，目前國際保險業財報及清償能力制度逐漸改以IFRS 17及ICS之公允價值或經濟價值為衡量基礎，並透過在地化調整措施漸進式接軌國際，除韓國、新加坡、香港已決定採用IFRS17並陸續改革新清償能力制度外，日本亦於今年宣布將以ICS為框架作為新清償能力制度基礎。

而各地改革方向皆朝似公允價值或經濟價值為衡量基礎，即依據市場及公司之現時估計(如利率及發生率等精算假設)進行資產與負債之評價，並透過試算逐步調整適合當地獨特經濟及保險市場環境之制度設計，正式採用後另給予緩衝時間漸進式順利接軌國際制度，以兼顧保戶之權益及金融市場之穩定。

壽險業 財報 保險

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