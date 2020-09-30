壽險公會：接軌ICS並無誘使壽險業炒房疑慮

壽險公會今（30）日上午針對一篇名為「保險業新制度若未接地氣 可能未受其利先有其害」之報導，基於產業安定與對投資者權益，特地發布新聞稿，以下為壽險公會的說明。

一、未來 IFRS17 及 ICS 制度將引導業者增加固定收益資產，降低不動產投資比率，以改善資產與負債之匹配程度。因此並無接軌新制度將造成壽險業者炒作不動產之情形。

因應未來新制度規範保險負債採公允價值衡量，將帶領保險公司更加重視資產負債管理。為改善資產與負債之匹配程度，公司資產配置策略將增加會隨市場利率變動之固定收益資產，進一步降低不動產之持有比率，以降低財報及資本適足未來之波動性，因此並無誘使業者炒作房地產之疑慮。

二、現行財務報表已規範投資性不動產後續衡量可採公允價值模式，估價過程嚴謹，並無作價之虞，且目前相關規範與接軌新制度無相關連。

目前財報嚴格規定估價師需具一定資格，且需逐筆估價及單筆達一定金額應由二家以上之估價師進行估價，並須經會計師之專業評價團隊複核，估價金額及過程層層把關，實具可信度，並無拉高不動產資產價值及作價之現象。

而未來IFRS 17僅影響保險負債之評價方式及財報表達，且ICS下不動產公允價值係引用目前財報規範之評價依據，不因接軌兩制度有所影響。

三、目前國際保險業財報及清償能力制度逐漸改以 IFRS 17 及 ICS 之公允價值或經濟價值為衡量基礎，並透過在地化調整措施漸進式接軌國際，其中日本亦已決定以 ICS 為框架改革清償能力制度。

隨著國際會計準則理事會(IASB)所訂定之「IFRS 17 保險合約」及國際保險監理官協會(IAIS)所訂定之「全球保險資本標準(ICS 2.0)」之發展已臻成熟，各國近年來已積極檢視當地之財務報導及清償能力制度，進行研擬及改革，除韓國、新加坡、香港已決定採用 IFRS17 並陸續改革新清償能力制度外，日本亦於今年宣布將以 ICS 為框架作為新清償能力制度基礎。

而各地改革方向皆朝似公允價值或經濟價值為衡量基礎，即依據市場及公司之現時估計(如利率及發生率等精算假設)進行資產與負債之評價，並透過試算逐步調整適合當地獨特經濟及保險市場環境之制度設計，正式採用後另給予緩衝時間漸進式順利接軌國際制度，以兼顧保戶之權益及金融市場之穩定。

四、接軌國際制度可提升台灣保險業國際能見度及透明度，同時提高風險辨識及敏感度，強化預警機制並預防系統性風險。惟應審慎考量台灣保險業獨特之區域特性，評估市場穩定性後進行在地化調整。

國際制度之接軌目的期望台灣保險市場與國際具可比性及一致性，增加財務績效之透明度，以提升外界對保險業之信任，並帶來健全商品發展，長期可提升台灣之國際能見度及競爭力。

採用公允價值衡量資產及負債除可即時反映所面臨之風險及其相關影響程度，及早偵測風險預作準備，降低系統性風險之可能；同時亦可提升公司對風險管理之重視，強化風險之應變能力，以達長期穩健經營為目標，進而保障保戶之權益。

新制度轉換須兼顧保險業之社會責任、保戶權益及需求、金融市場之穩定及保險業長期穩健經營等四大面向，需透過產官學界全面性考量及共同研擬，勾勒出既能符合國際規範，又能適應台灣產業環境，讓台灣民眾得到適宜之保障，保險業可永續穩健經營及發展，並兼顧國際化之可行方向，以保障保戶之權益及穩定金融市場，善盡保險業之社會責任。

我國亦會參酌國際新制度之推動採階段性實施，並視區域特性給予緩衝時間，減緩制度轉換之衝擊，確保市場穩定。然推動期間需充分對外溝通，包含業務員、保戶、股東及投資人等利害關係人溝通，形成集體共識，齊心協力共同面對。

五、財務報表及清償能力制度之目的及使用者不同，原則上相關規範之精神應具一致性。

財務報表著重允當表達及充分揭露，並公開透明呈現給一般民眾及投資人，期許於國際間及跨產業間具可比性；清償能力制度著重於保戶權益、金融穩定及長期穩健經營，其使用者為監理機關。然此兩套相關規範之精神應具一致性，以利於公司於經營決策時可兼顧財報及資本適足性。

惟因其目的及使用者不同，國際清償能力制度(如 ICS)除考量資本品質進行分級(區分 Tier 1 及Tier 2)外，亦參酌保險業具長期經營之特性，進而降低短期經濟市場所造成之波動，另透過轉換措施降低接軌新制度之挑戰，以達保護保戶之權益及維持金融穩定之宗旨。