小七會員破千萬大關 手刀衝刺追全家
統一超（2912）旗下7-ELEVEN宣布OPEN POINT會員提早突破千萬大關，比先前規劃提早一季達陣。OPEN POINT會員數今年以來以「手刀」速度衝刺，去年底會員數約650萬，僅9個月的時間，會員就漲了近400萬，千萬會員目標提前在9月達陣。與目前會員人數近1,300萬的全家（5903）距離拉近。
7-ELEVEN表示，為慶祝會員數突破千萬，10月推出2大會員回饋活動，首波於中秋、雙十兩大連假期間，於OPEN POINT APP推出「慶OPEN POINT千萬會員，10點免費兌換10款暢銷飲品」活動；第二波回饋於雙十連假期間、首度連續3天（10/9-10/11）推出「3大支付結帳立折10%回饋」，以感謝千萬會員支持。
「慶OPEN POINT千萬會員，10點免費兌換10款暢銷飲品」活動於中秋、雙十連假推出2波超值點數兌換活動，用10點OPEN POINT就可以兌換到市價25~65元不等的10大暢銷人氣飲品，如雀巢義式即飲咖啡香滑卡布、初鹿牧場麥芽牛乳、蜜蜂故事館蜂蜜檸檬水等，每款皆限量10萬組，每位會員每款限換1組。
7-ELEVEN「三大支付工具立折5%、周日最省折10%」活動10月1日至31日持續推出，慶千萬會員，更首度於雙十連假連續3天推出3大支付結帳立折10%回饋，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包（7-ELEVEN門市可使用國泰（2882）、中信、台新（2887）、聯邦（2838）、富邦（2881）、永豐（1907）等6大銀行信用卡）到店購買超過6,000款指定活動商品即可享優惠。
中秋連假過後，配合政府口罩實名制雙鋼印口罩政策，自10月5日至7日可到5,900家7-ELEVEN的ibon預購，預購結帳當筆可享有CITY CAFE特大杯熱美式買一送一優惠，10月12日至25日期間即可到選定門市領到最新雙鋼印口罩。
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