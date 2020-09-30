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手機門號就是銀行帳號 元大銀行成首波創新者

經濟日報 / 記者／廖賢龍即時報導

「給我您的銀行帳號，我轉帳給您！」，這句在日常生活中常會聽到的對話，隨著數位金融科技的創新，進化為「我已經透過您的手機號碼轉帳給您囉！」科技始終來自於人性，即將真實的發生在你我的生活日常。

元大銀行數位金融為提升客戶體驗，積極參與財金公司手機門號跨行轉帳服務，跟進各項開發與驗測時程，成為首波提供手機門號跨行轉帳服務之銀行業者。

金管會日前提出的金融科技發展路徑圖中，普惠金融為其推動目標之一，希望推動金融服務滿足民眾不同需求，達到便利性與普及性，行動轉帳支付服務除可滿足客戶需求外，亦為國際間趨勢，例如：美國的Zelle、瑞典的Swish、新加坡的PayNow…等，皆提供客戶於手機App上，輸入收款方的手機門號，即可立即完成轉帳服務，省去客戶間溝通時間，也不需要為了跨行轉帳跑一趟銀行或操作ATM。

目前因各家銀行帳號長度或位數不一，客戶進行跨行轉帳交易時，常常需要花費許多時間確認帳號的正確性，常有不小心按錯帳號數字，而發生轉錯帳號的情況。現在改用手機號碼取代銀行帳號，將可解決上述跨行轉帳交易的痛點。客戶只要進入元大行動銀行App，選擇手機號碼要連結的帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，只要告知手機號碼進行轉帳即可，方便、簡單又便利。

元大行動銀行App「一機在手、行動隨我」，隨時隨地提供便利金融服務，當客戶有提現需求時，可使用無卡提款功能，在自行及跨行的ATM上皆可使用；當客戶需要換匯時，可使用外幣匯率到價通知、定期定額預約換匯或外幣換匯到價自動成交功能，透過數位通路還享有換匯優惠。現在再新增手機門號跨行轉帳服務，讓跨行轉帳功能再進化，提供給客戶更多樣化的數位創新金融服務，讓行動轉帳如影隨行。

手機 元大 金融科技

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