搶購外幣零時差 兆豐銀行推假日及夜間換匯

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行推「假日及夜間線上換匯」，服務時間最長、幣別種類多元及購買金額最低等3大特色，讓客戶隨時掌握換匯時機。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行推「假日及夜間線上換匯」，服務時間最長、幣別種類多元及購買金額最低等3大特色，讓客戶隨時掌握換匯時機。圖／兆豐銀行提供

近期美元疲弱，不少民眾會利用這個時候兌換美金投資基金或是購買美股，兆豐銀行看準這波民眾搶購美元的需求，趁勢於網路銀行及行動銀行APP推出「假日及夜間換匯」服務，讓白天忙碌無暇理財換匯的民眾或是深夜才想到要換匯理財的夜貓族，都可以有機會趁這波美元低點隨時上網購買搶進。

兆豐銀行此次推出的「假日及夜間換匯」服務，具有服務時間最長、幣別種類多元以及購買金額最低等3大特色。比起玉山、彰銀等其他提供夜間換匯的銀行，買賣匯時間通常只有從下午5點到晚上11點；兆豐銀行提供長達22小時的換匯時間，營業日時間外的換匯，從下午4點半至次營業日上午8點皆可進行交易，其中包含例假日也可以隨時上網、隨點隨換，而且全面開放14種掛牌幣別都可以買賣，每筆最低只要等值新台幣100元起，每日交易金額以不超過等值新台幣10萬元為限，滿足客戶多元的外幣理財需求。

另外，遇到補班日或平日中午外匯市場休息期間，亦可透過兆豐網路銀行及行動銀行APP買賣外幣，甚至連颱風假在家都可以照樣換匯，不僅國內客戶能夠隨時掌握換匯時機，連國外的客戶也無須配合時差熬夜等待，讓換匯不限白天黑夜、不分國內外，達到交易無國界、零時差。

民眾如果擔心沒時間查看匯率變動，還可搭配兆豐銀行LINE官方帳號或是行動銀行APP的「外幣到價通知」功能，可同時設定多組指定匯率，不必時時刻刻盯盤，也能即時掌握外匯行情，換到理想匯價，是個安心、智慧又方便的選擇。

兆豐銀行 新台幣 APP

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