公股行庫香港獵才 這兩家銀行最大方可給千萬年薪

六大公股行庫在政策鼓勵下摩拳擦掌準備挖角香港人才，由於香港薪資水準本來就比台灣高，而台灣的公股行庫高階主管的薪資行情又比一般民營業者矮一截，但公股行庫為了挖香港人才拚了，除了平均年薪至少兩、三百萬元，最高可以給到五、六百萬元，更有兩家行庫喊出千萬元行情也可以。

包括兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）、華南金（2880）以及彰銀（2801）、台企銀（2834），都已擬定香港獵才專案。最高年薪可以給多少？兆豐銀與華南銀行都不設特定上限，準備若有好的人才投效，給高於董事長、總經理的年薪千萬行情也可以，是這六家公股行庫中準備給出的薪水最高。

合庫銀目前設定最高年薪600萬元挖香港人才，第一銀行最高650萬元，台企銀則是最低、約470萬元，彰銀以250萬元至550萬元區間為限，也就是最高550萬元，預計10月提董事會。

至於預定香港獵才的人數，兆豐金最多達40~45人，其次合庫金19~23人，一銀20人、華銀16人，彰銀和台企銀都是12人。不過，第一金、華南金的非銀行子公司包括證券、投信、壽險等，也在規劃香港獵才，整體六大公股金融機構合計香港獵才人數預估最多可達約120人左右。