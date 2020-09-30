公銀香港獵才 祭千萬年薪

六大上市公股金融機構啟動延攬香港人才專案，開出最低470萬元、最高可達千萬元水準的年薪，高於董事長、總經理行情，以爭取香港金融菁英投效，希望借重國際金融中心的人才，幫助公股金融機構重振競爭力，開創跨國多元業務，挹注獲利。

上市公股金融業包括兆豐、第一、合庫、華南等四家公股金控，以及彰銀、台企銀兩家獨立銀行。近年陸續經歷國際洗錢防制與法遵、數位金融浪潮，乃至新冠肺炎疫情衝擊等洗禮，公股金融機構獲利與競爭力相對民營業者，相對流露疲態。

公股金融機構推出香港獵才專案，要打破公股事業傳統吃大鍋飯、薪資偏低等文化，重賞徵勇夫，目前除彰銀外，其他五家公股機構均已經董事會通過獵才方案，跨國獵人頭公司也積極與各公股機構接洽。

由於開出香港獵才薪資對公股金融機構堪稱「天價」，引起側目。合庫金、銀董事長雷仲達昨（29）日對此表示，「如果這些人才能為銀行賺進2億元，給他600萬元薪資就不會太高」，這些香港人才，薪水福利會與一般行員不同、而是與績效掛勾，每年都會檢視績效，未達內部期望值就不能再續約。換句話說，每家公股獵才都會設定「退場機制」。

合庫銀目前設定最高年薪600萬元挖香港人才，與第一金相當，台企銀則是最低、約470萬元，彰銀以250萬元至550萬元區間為限，預計10月提董事會。華南與兆豐金乾脆不設特定金額上限，可視個案談薪資待遇，若有好人才，薪水也可能給到超過董、總達千萬元以上。

政府大張旗鼓鼓勵公股金融機構延攬香港人才，希望公股金融業提升戰力，也讓台灣市場更國際化。不過，台灣相對較高的薪資所得稅率是個障礙，國發會為了提高外國專業人才來台誘因，特別修法將相關租稅優惠適用年限延長至五年，並列入立法院本會期優先法案。