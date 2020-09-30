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旗下電支業務 監理重點

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

街口投信遭金管會重罰，市場擔心波及電支機構龍頭街口支付，金管會昨（29）日表示，對街口支付會加強監理，必要時會約談街口支付董事長胡亦嘉了解法遵、公司治理運作情況，也會持續注意街口投信基金有無異常贖回情況。

金管會昨天對街口投信作多項處分，並解除街口投信董事胡亦嘉職務，由於胡亦嘉也是街口支付董事長，市場關注街口投信發行的基金及街口支付，會否受波及。

金管會證期局副局長郭佳君表示，街口投信發行的基金，到8月底止，還有13檔，基金規模146.9億元，金管會持續注意投資人是否贖回的情形。

至於使用人數市場排名第一的街口支付營運會不會受影響？金管會銀行局主秘童政彰表示，當一家金融機構負責人在其他金融機構有法遵意識薄弱、公司治理欠佳等紀錄，金管會對這家金融機構會提高關切、加強監理。

胡亦嘉目前仍是電支機構負責人，金管會除防堵偏頗外，也會持續溝通。

金管會 街口支付 胡亦嘉

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