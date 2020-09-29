12,500點關前震盪 「高現金價值」概念股可攻可守

台股多空交戰，指數在12,500點關前震盪、得而復失，證券專家表示，因中秋連假將至，加上大盤漲跌不定，若能挑選聯發科（2454）、聯電、全家等「高現金價值」概念股，將兼具攻守效益。

台股29日開高，在新台幣強升下，大盤一度上漲百點，伺機挑戰季線關卡，不過，由於中秋節前交投清淡，高檔調節賣壓出籠，終場指數小漲4點，收在12,467點，成交值僅1,535億元。

台新投顧副總黃文清表示，美股由多頭重掌兵符，加上新台幣持續翻升，進而激勵台股走揚，但由於本周適逢中秋連假，在國際疫情反覆、美中持續拉鋸戰下，影響投資人抱股過節意願，短線留意漲多追價風險。

展望後市，在中秋連假前最後一個交易日，台股預期仍為區間震檔格局，業績與展望佳的個股將有表現機會，盤面仍是以選股不選市為原則。

根據統計，目前帳面上，現金與約當現金超過10億元、現金與流動資產比率在五成以上，且近期股價強勢的上市櫃個股，計有13檔，這些個股除具備高現金價值的特色外，在盤面多空震盪之際，更獲市場買盤支撐。

觀察這些個股的現金與約當現金部分，以聯發科的1,689.38億元居冠，聯電998.72億元、南亞科513.35億元；另外，全家、億豐、達新、旭隼、新興等，手頭現金均超過40億元。

進一步比較現金與流動資產比率，則以浩鼎的87.5%最高，台數科83.7%、新興79.8%；其他超過五成五的個股，還包括聯發科、南亞科、聯電、億豐、全家、達新等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，流動比率是指公司的資產變現能力，如果現金占其流動比例較多的話，表示企業操作靈活度將大增。

若再加上公司擁有高現金部位，則資金調度會較為方便，經營風險也會隨之降低，因為可提高技術研發、擴廠的機會，相對擴大營業空間的利基。

因為景氣循環通常考驗公司競爭力，市場機制更會淘汰競爭力不足廠商，並強迫其退出市場，能夠留下來的公司才能繼續生存；而有高現金部位的公司，資金調度會較為方便，經營風險也會隨之降低。

同時，各家公司對於未來景氣好壞都沒有把握，現金部位高的公司，將有提高技術研發、擴廠的機會，可以伺機擴大營業利基。

展望盤勢，法人強調，台股未來將回歸基本面，並留意全球景氣與國際股市變化。